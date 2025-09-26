Máy bay đầu tiên tiếp cận đường băng Sân bay Long Thành 26/09/2025 09:17

Sáng 26-9, máy bay Beech King Air 350ER số hiệu B350 đã tiến hành bay hiệu chuẩn Sân bay Long Thành. Đây là chuyến bay đầu tiên trong đợt bay hiệu chuẩn kéo dài trong khoảng 1 tháng tới.

Đây là cột mốc kỹ thuật quan trọng, đưa dự án tiến gần thời khắc khánh thành vào tháng 12 tới.

Máy bay Beech King Air 350ER số hiệu B350 đã tiến hành bay hiệu chuẩn Sân bay Long Thành.

Bay hiệu chuẩn là khâu kỹ thuật bắt buộc nhằm kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện các hệ thống thiết bị hàng không, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi Sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động.

Theo kế hoạch bay đã được Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) phê duyệt, công tác bay hiệu chuẩn sẽ diễn ra trong một tháng. Phương tiện được sử dụng là máy bay chuyên dụng Beech King Air 350ER, hoạt động hiệu chuẩn nhờ khả năng cơ động linh hoạt, độ ổn định cao và khả năng đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Máy bay tiến hành cất cánh.

Trong đợt bay này, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) sẽ tiến hành hiệu chuẩn hàng loạt hệ thống quan trọng của Sân bay Long Thành, gồm 2 hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME; 1 hệ thống dẫn đường VOR/DME, 1 hệ thống đèn hiệu sân bay, các hệ thống giám sát radar và ADS-B; các phương thức bay có liên quan đến các thiết bị trên.

Công tác tổ chức và thực hiện bay hiệu chuẩn do ATTECH trực tiếp triển khai với đội ngũ tham gia gồm các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của ATTECH, cùng với chuyên gia từ Học viện Dẫn đường hàng không Cộng hòa Séc, theo giấy phép bay số 3792/TC-QC.

Đây là chiếc máy bay đầu tiên tiếp cận đường băng Sân bay Long Thành.

Với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế không chỉ bảo đảm yếu tố khách quan, mà còn nâng cao uy tín và độ tin cậy trong toàn bộ quá trình đánh giá.

Theo ATTECH, các chuyến bay hiệu chuẩn sẽ được tiến hành cả ban đêm lẫn ban ngày, trong nhiều điều kiện khác nhau, để đánh giá toàn diện độ chính xác và ổn định của các hệ thống thiết bị hàng không.