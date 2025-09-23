Thi công cả ngày nghỉ, đảm bảo sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên vào 19-12 23/09/2025 14:34

(PLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trong bối cảnh dự án sân bay Long Thành vẫn còn rất nhiều hạng mục phức tạp cần nhiều thời gian để hoàn thành.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về công tác đầu tư xây dựng sân bay Long Thành. Trong đó, ông yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phải đảm bảo sân bay đón chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19-12 tới đây.

ACV được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ, cập nhật tiến độ theo tuần cho từng hạng mục, gói thầu; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ; chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết vật tư, vật liệu, tài chính.

Các nhà thầu phải tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, thi công cả ngày nghỉ, ngày lễ để bảo đảm tiến độ, nhất là các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, nguy cơ chậm tiến độ cao.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu ưu tiên hoàn thành các hạng mục cầu cạn kết nối với nhà ga; các tuyến hiện đang bị chậm so với kế hoạch, nhất là những tuyến phải hoàn thành trước để lắp đặt thiết bị, hệ thống cấp thoát nước, điện, đường dây tín hiệu, phục vụ vận hành thử nghiệm toàn bộ công trình.

Sân bay Long Thành hiện còn nhiều hạng mục quan trọng chưa hoàn thành. Ảnh: ACV

ACV được giao phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai tháo gỡ khó khăn trong việc cung cấp vật liệu, chủ động tìm kiếm nguồn vật liệu thay thế để bảo đảm tiến độ dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác tại các mỏ đá áp dụng cơ chế đặc thù, bảo đảm cung ứng kịp thời, tuân thủ quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng được giao phối hợp các bộ, chính quyền Đồng Nai và các chủ đầu tư dự án thành phần để thường xuyên kiểm tra, cập nhật tiến độ thi công, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện và giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Bộ cũng phải chỉ đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm mốc thời gian cam kết.

Cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam, ACV và Vietnam Airlines phải tập trung hoàn thiện công việc phục vụ bay hiệu chuẩn và bay kỹ thuật vào ngày 19-12.

Chính quyền tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xử lý vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp vật liệu đá từ các mỏ đang khai thác; sớm giải quyết thủ tục cho các mỏ chưa khai thác, bảo đảm đủ nguồn vật liệu cho xây dựng sân bay. Đồng Nai cũng phải hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án và lựa chọn nhà đầu tư tuyến ống dẫn nhiên liệu trong tháng 9-2025.

Theo báo cáo các bộ, ngành, khối lượng công việc của dự án sân bay Long Thành hiện còn rất lớn, nhiều hạng mục phức tạp trong khi thời gian không còn nhiều (đến tháng 12 phải hoàn thành cơ bản dự án), điều kiện thời tiết bất lợi. Do đó, các bộ ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu phải nỗ lực cao nhất, phối hợp chặt chẽ dự án mới đáp ứng được tiến độ Thủ tướng đề ra.