Tổng Bí thư Tô Lâm: Sân bay Long Thành là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại 13/11/2025 17:52

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh.

Ngày 13-11, tại tỉnh Đồng Nai, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã thăm, làm việc về tình hình thực hiện dự án trọng điểm quốc gia xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành và định hướng phát triển trong môi trường cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành có công suất mỗi năm là 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa, diện tích đất sử dụng là 5.000 ha, phân kỳ đầu tư theo ba giai đoạn.

Hiện, giai đoạn 1 thực hiện đầu tư xây dựng hai đường cất hạ cánh ở phía Bắc và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, nắm tình hình xây dựng Sân bay Long Thành. Ảnh: AX

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 19-12 cơ bản hoàn thành phần xây dựng giai đoạn 1 và bay chuyến bay kỹ thuật, vận hành khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026. Các hạng mục còn lại đang được các nhà đầu triển khai đầu tư theo kế hoạch.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt bậc mà Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, địa phương, chủ đầu tư dự án, các liên doanh, nhà thầu... đã tích cực triển khai, hoàn thành nhiều hạng mục công trình, bảo đảm đúng tiến độ. Bước đầu chứng minh được hiệu quả tài chính và năng lực tự chủ của doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư nêu rõ Cảng hàng không quốc tế Long Thành không chỉ là một cảng hàng không mà là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đặc biệt là ở khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

"Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải được xây dựng, vận hành với tinh thần vượt lên những khác biệt, tiên phong và là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc về Dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: VŨ HỘI

Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành, chủ đầu tư chú ý về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách, năng suất và hiệu quả khai thác, mức độ kết nối và khả năng trung chuyển trong mạng lưới hàng không khu vực với mục tiêu Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành điểm đến hàng không hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á, sánh ngang và vượt các sân bay hàng đầu khu vực.

Về hiệu quả đầu tư và quản trị dự án, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tiếp tục đánh giá hiệu quả tổng thể của dự án không chỉ về mặt tài chính mà cả hiệu quả kinh tế-xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh.

Mỗi đồng vốn đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành mang lại giá trị lan tỏa lớn hơn cho một vùng và cho cả quốc gia, từ tăng trưởng GDP, việc làm cho đến công nghệ và nhân lực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cảng hàng không quốc tế Long Thành phải là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh. Ảnh: VŨ HỘI

Đồng thời, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Long Thành thực sự là công trình thế kỷ minh bạch, hiệu quả, phát triển đồng bộ kết nối vùng và hệ sinh thái dịch vụ hàng không.

Tổng Bí thư cũng lưu ý trong phát huy hiệu quả của Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi kết nối giao thông, dịch vụ đô thị, logistics tổ chức đồng bộ, hiện đại.

Ông yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung đảm bảo kết nối hạ tầng đa phương thức, xây dựng hệ sinh thái, dịch vụ hàng không hiện đại và đồng bộ gồm khu lưu trú, khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại, y tế, đào tạo và bồi dưỡng...

Những điều này sẽ giúp Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành một thành phố sân bay hiện đại - mô hình đô thị sân bay, trở thành trung tâm dịch vụ logistics và trung chuyển khu vực Đông Nam Á.