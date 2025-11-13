Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng Sân bay Long Thành 13/11/2025 11:21

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm, kiểm tra và động viên lực lượng đang làm việc tại sân bay Long Thành.

Ngày 13-11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm, kiểm tra, động viên lực lượng thi công và làm việc tại Dự án Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, nắm tình hình xây dựng Sân bay Long Thành. Ảnh: Vinaconex

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Cùng tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp và tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo tiến độ Dự án Sân bay Long Thành với Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác. Ảnh: Vinaconex

Tại công trường, Tổng Bí thư đã biểu dương tinh thần nỗ lực của các đơn vị thi công, đồng thời thân mật thăm hỏi và động viên, trao quà cho các cán bộ, công nhân viên của nhà thầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với đại diện chủ đầu tư và nhà thầu thi công Dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: Vinaconex

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng thi công dự án. Ảnh: Ảnh: Vinaconex

Tổng Bí thư cũng đã kiểm tra trực tiếp các hạng mục trọng điểm như: Nhà ga hành khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và ghi nhận tiến độ hoàn thiện giai đoạn 1 của dự án.