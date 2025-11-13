Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng Sân bay Long Thành

Ngày 13-11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm, kiểm tra, động viên lực lượng thi công và làm việc tại Dự án Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành.
Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Cùng tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp và tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Tại công trường, Tổng Bí thư đã biểu dương tinh thần nỗ lực của các đơn vị thi công, đồng thời thân mật thăm hỏi và động viên, trao quà cho các cán bộ, công nhân viên của nhà thầu.
Tổng Bí thư cũng đã kiểm tra trực tiếp các hạng mục trọng điểm như: Nhà ga hành khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và ghi nhận tiến độ hoàn thiện giai đoạn 1 của dự án.