Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo lũ quét, sạt lở ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 18 giờ, tâm bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h. Dự báo trong 6 đến 24 giờ tới, bão số 5 sẽ đi sâu vào đất liền. Quá trình di chuyển bão suy yếu dần về cường độ.
Khoảng 22 giờ đêm nay, bão giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11 khi ở trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hoá - Hà Tĩnh. Đến khoảng 4 giờ sáng 26-8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8 trên khu vực Trung Lào, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ hôm qua đến sáng nay, khu vực Bắc Trung Bộ đã có lượng mưa rất lớn, nhiều nơi lên tới 500–600 mm.
Với lượng mưa lớn như vậy và địa hình đồi dốc, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở phía Tây của Bắc Trung Bộ hiện rất cao.
“Trong đêm nay và ngày mai, đặc biệt cần lưu ý: Toàn bộ phía Tây của Hà Tĩnh; vùng giáp ranh Hà Tĩnh – Quảng Trị; vùng giáp ranh Hà Tĩnh – Nghệ An; một phần khu vực giáp ranh Nghệ An – Thanh Hóa.
Những vùng này được đánh giá ở mức nguy cơ rất cao đến cực cao về lũ quét, sạt lở đất trong đêm nay và ngày mai” - ông Khiêm nhấn mạnh.
Về cấp độ thiên tai: ở Hà Tĩnh: cấp độ 2 đối với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Nghệ An và Thanh Hóa: cấp độ 1. Nếu mưa còn tiếp diễn, cấp độ thiên tai ở phía Tây Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An có thể được nâng lên.
Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở Sơn La, Lào Cai, đồng bằng Bắc Bộ
Bộ NN&MT vừa có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, TP trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 25-8 đến sáng ngày 27-8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.
Cảnh báo nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; khả năng xuất hiện lũ, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại công văn số 70 ngày 23-8 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Bộ NN&MT đề nghị UBND các tỉnh, TP theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.
Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.
Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.