Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo lũ quét, sạt lở ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá 25/08/2025 19:01

(PLO)- Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở phía Tây của Hà Tĩnh; vùng giáp ranh Hà Tĩnh – Quảng Trị; vùng giáp ranh Hà Tĩnh – Nghệ An; một phần khu vực giáp ranh Nghệ An – Thanh Hóa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 18 giờ, tâm bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h. Dự báo trong 6 đến 24 giờ tới, bão số 5 sẽ đi sâu vào đất liền. Quá trình di chuyển bão suy yếu dần về cường độ.

Tâm bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh.

Khoảng 22 giờ đêm nay, bão giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11 khi ở trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hoá - Hà Tĩnh. Đến khoảng 4 giờ sáng 26-8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8 trên khu vực Trung Lào, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ hôm qua đến sáng nay, khu vực Bắc Trung Bộ đã có lượng mưa rất lớn, nhiều nơi lên tới 500–600 mm.

Với lượng mưa lớn như vậy và địa hình đồi dốc, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở phía Tây của Bắc Trung Bộ hiện rất cao.

“Trong đêm nay và ngày mai, đặc biệt cần lưu ý: Toàn bộ phía Tây của Hà Tĩnh; vùng giáp ranh Hà Tĩnh – Quảng Trị; vùng giáp ranh Hà Tĩnh – Nghệ An; một phần khu vực giáp ranh Nghệ An – Thanh Hóa.

Những vùng này được đánh giá ở mức nguy cơ rất cao đến cực cao về lũ quét, sạt lở đất trong đêm nay và ngày mai” - ông Khiêm nhấn mạnh.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Về cấp độ thiên tai: ở Hà Tĩnh: cấp độ 2 đối với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Nghệ An và Thanh Hóa: cấp độ 1. Nếu mưa còn tiếp diễn, cấp độ thiên tai ở phía Tây Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An có thể được nâng lên.