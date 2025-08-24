Thủ tướng trực tiếp chủ trì họp phòng chống bão số 5 tại Nghệ An 24/08/2025 18:35

(PLO)- Chiều tối nay, tại Quân khu IV (tỉnh Nghệ An), Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến về công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ do bão.

Trước tình hình bão số 5 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì, phối hợp với Quân khu IV và các Bộ, ngành liên quan đảm bảo công tác hậu cần, bố trí phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tiền phương trong mọi tình huống.

Dự kiến chiều tối nay, 24-8, tại Quân khu IV (tỉnh Nghệ An), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia sẽ chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến về công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ do bão.

Chính quyền cùng người dân Nghệ An gia cố đê biển, kè chắn sóng bằng bao cát, bao tải để chống bão số 5. Ảnh: Thu Thuỷ

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã liên tiếp ban hành các Công điện số 141 ngày 22-8, Công điện số 143 ngày 23-8 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025.

Chiều 24-8, bão số 5 đã mạnh lên đầu cấp 14, giật cấp 16 với sức gió mạnh nhất 134–166 km/h. Lúc 16 giờ, tâm bão còn cách Nghệ An 470km, Hà Tĩnh 450km, Bắc Quảng Trị 390km về phía Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 5 vẫn còn khả năng mạnh thêm, có thể đạt cấp 15, sát cấp siêu bão. Bão vẫn đang di chuyển nhanh theo hướng Tây về phía đất liền Việt Nam.

Dự báo sáng sớm ngày 25-8, bão đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ đầu cấp 14, giật cấp 16. Từ trưa đến chiều ngày 25-8, bão vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị. Cường độ tuy có giảm nhưng vẫn ở cấp bão rất mạnh, đầu cấp 12, giật cấp 14.

Với cấp bão rất mạnh này, cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã đặt cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 trên khu vực vùng ven biển và đất liền Thanh Hoá - Quảng Trị trong cả ngày 25-8.

Lần gần nhất cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia sử dụng cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở cấp 4 trên đất liền là bão Yagi năm 2024 và chưa từng sử dụng cấp 5, cấp cao nhất và cũng chính là cấp thảm hoạ.

Dự báo do ảnh hưởng của bão, khu vực Tây Bắc Biển Đông (Hoàng Sa): gió cấp 9–11, gần tâm bão 12–14, giật 16; sóng 5–7m, gần tâm 8–10m; biển động dữ dội.

Vùng biển Thanh Hóa – Huế (Hòn Ngư, Cồn Cỏ): gió cấp 7–9, tăng 10–11, gần tâm 12–14, giật 16; sóng 5–7m, gần tâm 8–10m; biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn): gió cấp 6–7, giật 9; phía Nam (Bạch Long Vĩ): gió cấp 8–9, giật 11; sóng 2,5–4,5m; biển động rất mạnh.

Từ đêm 24-8, Thanh Hóa – Quảng Trị gió cấp 8–10, gần tâm bão 11–13, giật 14–15. Cảnh báo nước dâng và ngập lụt ven biển, từ Hải Phòng – Bắc Quảng Trị: Nước dâng 0,5–1,5m. Nguy cơ cao ngập úng vùng trũng thấp, ven biển, cửa sông vào chiều và tối 25-8.

Từ chiều tối 24-8 đến hết 26-8: Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa – Huế: mưa 100–150mm, cục bộ hơn 250mm. Riêng Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị: Mưa rất to 200–400mm, cục bộ có nơi hơn 700mm. Nguy cơ mưa cực lớn (hơn 200mm/3h).

Khu vực thượng và trung Lào: Mưa 100–250mm (25–27/8), có nơi hơn 500mm.