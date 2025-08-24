Người dân Nghệ An gấp rút gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh để chống bão số 5 24/08/2025 14:12

(PLO)- Trước nguy cơ bão số 5 đổ bộ, người dân Nghệ An cùng chính quyền địa phương đang gấp rút triển khai nhiều biện pháp ứng phó.

Bão số 5 mạnh cấp 13, giật cấp 16 đang di chuyển nhanh theo hướng Tây về phía đất liền Việt Nam. Hiện bão chỉ còn cách Nghệ An khoảng 520km.

Trước nguy cơ bão số 5 đổ bộ, người dân Nghệ An cùng chính quyền địa phương đang gấp rút triển khai nhiều biện pháp ứng phó.

Người dân Nghệ An chặt tỉa cây xanh để tránh bị gió bão quật vào mái nhà trước ngày bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Thu Thuỷ

Tại các hộ dân, mái nhà, cửa sổ, tường rào được chằng néo, củng cố; cây xanh có nguy cơ bật gốc được cắt tỉa, thu dọn để hạn chế thiệt hại.

Người dân Nghệ An cắt tỉa cây xanh trước ngày bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Thu Thuỷ

Ở khu vực ven biển, các đê biển, kè chắn sóng được gia cố chắc chắn bằng bao cát, bao tải và vật liệu chống xói mòn; nhiều đoạn đê cũ, hư hỏng được kiểm tra, sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn.

Hệ thống cống rãnh, kênh mương nội đồng cũng được khơi thông, dọn dẹp rác, bùn đất nhằm đảm bảo thoát lũ nhanh, tránh ngập úng khi mưa lớn kèm bão.

Công an xã Mỹ Lý chủ động tuyên truyền phòng chống mưa, bão cho người dân. Ảnh: Công an Nghệ An

Ở khu vực ven biển, các đê biển, kè chắn sóng được gia cố chắc chắn bằng bao cát, bao tải. Ảnh: Thu Thuỷ

Ngư dân nhanh chóng đưa tàu thuyền vào bờ, neo đậu an toàn và kiểm tra kỹ ngư cụ. Không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và người dân Nghệ An, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại từ bão số 5.

Được dự báo là tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, từ 5 giờ sáng nay, Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân.

Đồng thời chủ động vận hành xả nước thuỷ điện Bản Vẽ để cắt giảm lũ trước khi bão đổ bộ. Từ chiều qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì họp trực tuyến với các địa phương để ứng phó với bão.