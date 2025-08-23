Phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường 23/08/2025 10:17

Sáng 23-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp, hưởng ứng Công điện số 134 của Thủ tướng về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, gìn giữ vệ sinh môi trường trên toàn quốc.

Phát biểu tại lễ phát động, Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, khẳng định quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng trong việc chung tay hành động vì một đất nước phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, Lễ phát động cũng là sự kiện gắn với chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Khương Trung

“Mỗi người dân Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp đều có thể trở thành một chiến sĩ xanh trên mặt trận bảo vệ môi trường. Khi toàn dân đồng lòng, mỗi hành động nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn, để đất nước ta thật sự trở thành Tổ quốc xanh, sạch, đẹp, bền vững”, ông Trần Đức Thắng kêu gọi.

Đồng thời, Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT cũng đề nghị các cấp chính quyền cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội để tổ chức phong trào sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; bố trí đầy đủ phương tiện, địa điểm thu gom, xử lý rác thải, không để tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường.

Bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, chia sẻ ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, nhu cầu sinh hoạt và sản xuất lớn đã tạo nên nhiều thách thức về rác thải, nước thải, khói bụi và tiếng ồn. Đây không chỉ là vấn đề của riêng một ngành, một địa phương, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Một em bé cùng gia đình tham gia công tác dọn dẹp, phân loại rác sáng 23-8 ở khu vực Cung Thiếu nhi Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

Bà Mai cho biết thời gian qua, Thủ đô Hà Nội đã có nhiều phong trào, mô hình thiết thực, nhiều khu dân cư tự nguyện duy trì vệ sinh chung, phân loại rác tại nguồn. Những hoạt động đó đã và đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm của cộng đồng.

Tuy nhiên, bà Mai cũng thẳng thắn nhìn nhận tình trạng tập kết rác không đúng quy định, lạm dụng túi nilon, rác thải nhựa vẫn còn phổ biến. Việc xử lý chất thải chưa triệt để; nhiều kênh mương, sông hồ ô nhiễm và ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, bà Mai kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần nhân rộng phong trào, xây dựng các mô hình hay, sáng kiến hiệu quả trong bảo vệ môi trường. Mỗi gia đình, mỗi công dân Thủ đô hãy coi việc giữ gìn môi trường là trách nhiệm và nếp sống thường nhật, bắt đầu từ ngõ phố, tổ dân phố, khu chung cư, làng xóm nơi mình sinh sống.

Tại Lễ phát động, sau phần nghi thức và phát biểu khai mạc, toàn thể đại biểu, đoàn viên thanh niên và người dân đã cùng tham gia chuỗi hoạt động thiết thực vì môi trường như thu gom rác, vệ sinh cảnh quan, trồng cây xanh quanh khu vực Công viên và Cung Thiếu nhi Hà Nội.