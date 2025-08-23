Bão số 5: Sức gió ngang Yagi, thậm chí vượt Doksuri 2017 23/08/2025 20:02

(PLO)- Chuyên gia đánh giá bão số 5 không kém bão Yagi về sức gió mạnh, thậm chí còn mạnh hơn bão Doksuri tháng 10-2017.

Tối 23-8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã có chia sẻ về diễn biến của bão số 5.

Ông Khiêm đánh giá đây là một cơn bão tương đối đặc biệt, hình thành ngay trên khu vực biển Đông, có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và phạm vi tác động rộng.

Tính đến chiều nay, bão đã tăng thêm hai cấp so với sáng cùng ngày và dự báo sẽ còn tiếp tục mạnh lên trong 24–36 giờ tới.

Đáng lo ngại, theo dự báo của cả cơ quan khí tượng Việt Nam và quốc tế, bão số 5 có thể đạt cấp 12–13, giật cấp 15–16. Cá biệt, một số mô hình dự báo còn cho rằng bão có thể mạnh hơn khi tiến gần vùng biển ven bờ nước ta.

Lúc 19 giờ tối nay, bão số 5 đã mạnh lên cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12.

“Về mức độ nguy hiểm, chúng tôi đánh giá bão số 5 không kém bão Yagi về sức gió mạnh, thậm chí còn mạnh hơn bão Doksuri tháng 10-2017, vốn có hướng di chuyển và phạm vi ảnh hưởng tương tự vào khu vực Hà Tĩnh – Quảng Trị” - ông Khiêm nói.

Trước tình hình trên, chiều nay, cơ quan dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 đối với vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, cũng như trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Đây là cấp độ rất nguy hiểm, có khả năng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Người dân và chính quyền địa phương cần tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng và các cấp chính quyền, đặc biệt là tàu thuyền không ra khơi trong thời điểm này.

Tối 23-8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã có chia sẻ về diễn biến của bão số 5.

Ngoài gió mạnh, ông Khiêm cũng cho biết bão số 5 còn gây mưa rất lớn. Từ đêm 24-8, khu vực Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ dự kiến hứng chịu đợt mưa lớn, riêng vùng tâm bão có thể mưa cục bộ tới 600 mm.

Đáng chú ý, mưa không chỉ tập trung ven biển mà còn lan rộng sang khu vực miền núi phía Tây. Điều này làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất không chỉ trong thời gian bão hoạt động mà còn kéo dài 1–2 ngày sau khi bão tan.

Đầu tháng 9-2024, siêu bão Yagi đổ bộ miền Bắc Việt Nam. Đây là cơn bão mạnh chưa từng có, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Thống kê có 318 người chết, 26 người mất tích và 1.976 người bị thương. Ước tính thiệt hại khoảng 81.500 tỉ đồng. Cơn bão Yagi đã làm giảm khoảng 0,15% GDP.

Trước những thiệt hại mà bão gây ra, tháng 2-2025, Ủy ban Bão đã quyết định loại bỏ tên bão Yagi khỏi danh sách đặt tên các cơn bão quốc tế.