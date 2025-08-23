Cảnh báo khẩn: Bão số 5 có nguy cơ thiên tai cấp rất lớn từ Thanh Hoá đến Quảng Trị 23/08/2025 18:04

(PLO)- Chiều 25-8, khi vào đến đất liền các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị, tâm bão số 5 vẫn còn ở cấp 'cuồng phong' với cấp 11-12, giật cấp 14.

Chiều nay, 23-8, bão số 5 đang mạnh lên rất nhanh. Chỉ trong 3 giờ qua, bão từ cấp 9 đã tăng lên đầu cấp 10, giật cấp 12. Lúc 16 giờ, tâm bão đang ở 17,6°N; 114,4°E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc.

Bão vẫn đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, hướng về phía đất liền Việt Nam.

Dự báo đến 16 giờ chiều mai, bão có thể mạnh lên cấp 12, giật cấp 14 khi ở trên vùng biển của đảo Hải Nam. Vượt qua đảo Hải Nam, càng áp sát đất liền Việt Nam, cường độ bão càng mạnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể mạnh lên cấp 13, giật cấp 15 khi vào đến vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị.

Dự báo vùng ảnh hưởng của bão số 5. Ảnh: VNDMS

Khi vào đến đất liền các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị, tâm bão vẫn còn ở cấp bão rất mạnh với cấp 11-12, giật cấp 14 vào chiều ngày 25-8.

Trước cấp bão rất mạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã xác định cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - cấp rất lớn - đối với vùng biển ven bờ từ Thanh Hoá đến Huế, trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hoá đến phía Bắc của tỉnh Quảng Trị.

Với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 có khả năng gây thiệt hại lớn về người, vật nuôi; thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình hạ tầng; gây đình trệ các hoạt động kinh tế - xã hội khác; mất mát lớn về tài chính. Do vậy, người dân trong vùng chịu ảnh hưởng của bão cần nhanh chóng gia cố nhà cửa.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo các tác động của bão số 5 ở trên biển, ven biển, đất liền tại thời điểm trưa 23-8.

Dự báo do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng cao từ 4-6m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Thanh Hoá đến Huế từ trưa đến chiều mai có gió mạnh dần lên cấp 6–8, sau tăng lên cấp 9–10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11–13, giật cấp 15. Sóng biển cao 4–6m, vùng gần tâm 7–9m. Biển động dữ dội.

Từ chiều mai, Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2–4m, biển động mạnh.