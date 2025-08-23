Bão số 5 bắt đầu vào vùng biển nóng, sẽ tăng cấp rất nhanh 23/08/2025 14:55

(PLO)- Chiều 23-8, bão số 5 bắt đầu đi vào vùng biển nóng, nhiệt độ mặt nước biển là 30 độ C. Bão vẫn di chuyển nhanh và bắt đầu quá trình tăng cấp nhanh trong chiều và đêm nay.

Chiều 23-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết lúc 13 giờ, bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) đã mạnh lên cấp 9 - tăng một cấp so với sáng nay, giật cấp 11.

Bão đang ở 17.4 độ Vĩ Bắc; 115.0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 5 di chuyển rất nhanh theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25km/h.

Đáng chú ý, theo cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 5 bắt đầu đi vào vùng biển nóng, nhiệt độ mặt nước biển là 30 độ C. Bão vẫn di chuyển nhanh và bắt đầu quá trình tăng cấp nhanh trong chiều và đêm nay.

Dự báo đến trưa ngày mai, bão số 5 có thể ở cấp 11-12, giật cấp 14 khi ở trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Vĩ tuyến 16,0N-20,0N; kinh tuyến 108,0E-117,0E.

Bão số 5 bắt đầu đi vào vùng biển nóng, nhiệt độ mặt nước biển là 30 độ C. Bão vẫn di chuyển nhanh và bắt đầu quá trình tăng cấp nhanh trong chiều và đêm nay. Ảnh: KTTVQG

Khoảng trưa ngày 25-8, bão số 5 khi ở trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể đạt cấp 12, giật cấp 15 (cấp bão cuồng phong).

Dự báo, do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 14. Sóng biển cao 4,0–6,0m. Biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24-8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6–8, sau tăng lên cấp 9–10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11–13, giật cấp 15. Sóng biển cao 4,0–6,0m, vùng gần tâm 6,0–8,0m. Biển động dữ dội.

Từ chiều 24-8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2,0–4,0m. Biển động mạnh.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 5.

Ven biển từ Ninh Bình – Bắc Quảng Trị: nước dâng do bão cao 0,5–1,2m. Mực nước dự báo: Sầm Sơn 3,2–3,6m; Hòn Ngư 3,3–3,8m; Vũng Áng 2,2–2,8m; Cửa Gianh 1,5–2,0m.

Từ đêm 24-8 đến hết ngày 26-8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo mưa có cường suất lớn (>200mm/3h) khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tăng rất cao từ ngày 25-8.