Bão số 5 cấp cuồng phong, ngư dân Thanh Hoá gấp rút đưa thuyền vào bờ 24/08/2025 13:33

(PLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, ngư dân Thanh Hoá đang hối hả đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, tất bật chằng buộc, gia cố ngư cụ.

Bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) đang mạnh lên, hướng thẳng vào đất liền nước ta. Trưa 24-8, bão đạt cường độ cấp 13, giật cấp 16, cách Nghệ An khoảng 540km và cách Hà Tĩnh khoảng 520km về phía Đông.

Trước cấp bão rất mạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã xác định cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - cấp rất lớn - đối với vùng biển ven bờ từ Thanh Hoá đến Huế, trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hoá đến phía Bắc của tỉnh Quảng Trị.

Để ứng phó, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành lệnh cấm biển từ 8 giờ sáng 24-8. Ghi nhận tại Sầm Sơn, trước thông tin bão số 5 đang tiến gần vào đất liền, nhiều ngư dân ở Thanh Hoá đã khẩn trương đưa tàu thuyền về khu vực neo đậu an toàn, hoặc kéo lên bờ để để đảm bảo an toàn cho tài sản.

Sáng 24-8, ngư dân đang khẩn trương đưa tàu thuyền lên bờ để tránh bão số 5. Ảnh: Đặng Trung

Nhiều phương tiện được kéo vào khu vực đường Hồ Xuân Hương để trú tránh. Mặc dù thời tiết sáng nay nắng ráo, gió nhẹ, nhưng bà con không chủ quan, tất bật neo đậu, gia cố ngư cụ.

Nhiều ngư dân cho biết, rút kinh nghiệm từ các cơn bão trước, lần này sau khi nghe thông báo tất cả đều khẩn trương vào bờ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Bà con ngư dân hối hả kéo tàu thuyền lên bờ tránh bão. Mọi người cùng nhau hỗ trợ nên công việc diễn ra nhanh chóng, không khí khẩn trương nhưng vẫn chan hòa tình làng nghĩa xóm.

Lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền, ngư cụ lên bờ. Ảnh: ĐT

Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng và bộ đội biên phòng được huy động hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền, đảm bảo an toàn trước khi bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp.