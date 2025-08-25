Cuồng phong bão số 5 đang cách Nghệ An - Quảng Trị 200km 25/08/2025 06:13

(PLO)- Lúc 4 giờ sáng, bão số 5 với cường độ cấp 14, giật cấp 17 đang cách Nghệ An 220km, Hà Tĩnh 200km, Bắc Quảng Trị 180km.

Suốt từ tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay, 25-8, bão số 5 (cơn bão Kajiki) không có dấu hiệu suy yếu. Cường độ bão vẫn giữ ổn định ở cấp 14, giật cấp 17 với sức gió mạnh nhất 150–166 km/h.

Lúc 4 giờ sáng, tâm bão đang cách Nghệ An ~220km, Hà Tĩnh ~200km, Bắc Quảng Trị ~180km. Vị trí cụ thể ở 18,3°N – 107,7°E, đang ở trong Vịnh Bắc Bộ. Bão vẫn đang di chuyển khá nhanh theo hướng Tây, hướng vào đất liền các tỉnh miền Trung.

Do ảnh hưởng của bão, nhiều trạm quan trắc của khí tượng thuỷ văn đã ghi nhận gió mạnh. Ở Bạch Long Vĩ cấp 7, giật 9; Cô Tô cấp 6, giật 9; Bãi Cháy cấp 6, giật 8; Hòn Ngư cấp 7, giật 8; Cồn Cỏ cấp 6, giật 8.

Dự báo vùng ảnh hưởng của bão số 5.

Dự báo từ trưa đến chiều nay, bão số 5 sẽ vào đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là các tỉnh từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị.

Đáng lo ngại, cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định khi vào đến ven bờ các tỉnh nêu trên, bão số 5 vẫn giữ cường độ cấp 14, giật cấp 17, là cơn bão rất mạnh, tương đương cuồng phong cấp 2.

Cảnh báo vùng nguy hiểm trong những giờ tới: Vĩ tuyến 16,5N-20,5N; phía Tây kinh tuyến 110,0E.

Trong đó, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Riêng vùng biển ven bờ và trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Đây là cảnh báo đỏ chỉ áp dụng với cấp bão rất mạnh với sức phá hoại rất lớn, đã từng áp dụng với bão Yagi năm 2024.

Theo dự báo, cơn bão số 5 sẽ gây tác động liên hoàn với sức phá hoại mạnh cả ở trên biển, đồng bằng và miền núi với tổ hợp gió mạnh, sóng lớn, nước dâng và mưa lớn.

Trên biển:

• Phía Tây của Bắc Biển Đông: gió cấp 6–7, giật 9; sóng 3–5m.

• Thanh Hóa – Quảng Trị (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ): gió cấp 7–9, tăng 10–11; gần tâm bão cấp 12–14, giật 17; sóng 5–7m, gần tâm 8–10m.

• Bắc Vịnh Bắc Bộ: gió cấp 6–7, giật 9; phía Nam (Bạch Long Vĩ) gió cấp 8–9, giật 11; sóng 3–5m.

Nước dâng:

• Ven biển Hải Phòng – Bắc Quảng Trị: 0,5–1,8m; riêng Thanh Hóa – Nghệ An: 1,0–1,8m.

• Mực nước dự kiến: Hòn Dấu 3,5–4,0m; Ba Lạt 1,8–2,3m; Sầm Sơn 3,7–4,2m; Hòn Ngư 3,5–4,0m; Cửa Nhượng 2,2–2,6m.

Nguy cơ ngập úng ven biển, cửa sông chiều–tối 25-8.

Trên đất liền:

• Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị: gió mạnh cấp 8–11, giật 12–14.

• Nam Thanh Hóa – Hà Tĩnh: gió cấp 12–14, giật 15–16.

• Ven biển Quảng Ninh – Ninh Bình: gió cấp 6–8, giật 9–10.

Mưa lớn:

• 25–26/8: Trung du & đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa – Huế: 100–150mm, cục bộ >250mm.

• Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị: 200–400mm, cục bộ >700mm (có nơi >200mm/3h).

• Hà Nội: mưa vừa – to, có dông.

• Đà Nẵng (25-8): mưa vừa, có dông.

• TP.HCM (25 đến 26-8): mưa rào, dông chiều–tối.

• Thượng và Trung Lào (25 đến 27-8): 100–250mm, cục bộ >500mm.