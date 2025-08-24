Thanh Hoá có Công điện khẩn ứng phó bão số 5 24/08/2025 14:42

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5.

Ngày 24-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện khẩn số 13 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và địa phương liên quan nghiêm túc triển khai Công điện số 12/CĐ-UBND và Công điện số 01/CĐ-PTDS ngày 23-8 để ứng phó bão số 5.

“Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, khẩn trương triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9” - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu.

Ngư dân Thanh Hoá đưa tàu thuyền lên bờ để tránh bão số 5. Ảnh: Đặng Trung

Giao một số nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền trên biển. Qua đó thông tin kịp thời diễn biến bão, hướng dẫn di chuyển tránh vùng nguy hiểm và vào nơi trú bão an toàn; hỗ trợ bảo đảm an toàn tại khu neo đậu, không để chìm đắm.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh khi bão ảnh hưởng trực tiếp, cần thiết sẽ cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu huy động lực lượng (quân đội, công an, biên phòng, thanh niên…) hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, cơ sở sản xuất, dịch vụ, công trình công cộng, hạ tầng quan trọng; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thu hoạch hoa màu, thủy sản sắp đến kỳ với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân ở nhà yếu, vùng trũng thấp, ven biển, ven sông, khu có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét…

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư tại khu vực trọng điểm, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại khu dân cư dễ bị chia cắt. Chuẩn bị phương án tiêu úng, chống ngập cho nông nghiệp, khu công nghiệp, đô thị, dân cư.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Giám đốc Sở NN&MT chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ và giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền ở nơi neo đậu tránh trú bão.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của đơn vị; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão và mưa lũ, chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra hoặc khi có yêu cầu của địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan và lực lượng công an cấp xã sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra hoặc khi có yêu cầu của địa phương.

Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa và các địa phương, đơn vị liên quan rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão, chủ động hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn.

Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có giải pháp bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông để bảo đảm thông tin liên lạc được liên tục...