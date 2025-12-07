Sau hàng loạt vụ cháy ở TP.HCM, Cảnh sát PCCC cảnh báo khẩn 07/12/2025 14:26

(PLO)- Gần đây, TP.HCM xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước nguy cơ cháy nổ tăng cao dịp cận Tết, Cảnh sát PCCC khuyến cáo người dân chủ động trang bị kỹ năng và phương tiện phòng cháy.

VIDEO: Hàng loạt vụ cháy ở TP.HCM, Cảnh sát PCCC cảnh báo khẩn.

Ngày 7-12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) và Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an TP.HCM, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tổ chức buổi tập huấn về PCCC, cứu nạn cứu hộ và an toàn giao thông cho hơn 200 tài xế xe bồn, nhân viên cây xăng, người làm việc trong môi trường nguy cơ cháy nổ cao.

Lực lượng PC07 và PC08 hướng dẫn kỹ năng PCCC và an toàn giao thông cho hơn 200 tài xế xe bồn và nhân viên cây xăng tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, Đại úy Lê Văn Anh, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7, cho biết thời điểm cuối năm luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lớn do nhu cầu sử dụng thiết bị điện tăng cao.

“Người dân cần chủ động trang bị thiết bị PCCC như bình chữa cháy, búa, rìu thoát nạn, mặt nạ phòng độc… Các nhà ở chỉ có một lối ra vào cần bố trí thêm lối thoát nạn dự phòng để tránh những trường hợp thương tâm như vừa xảy ra tại TP.HCM”- Đại uý Anh khuyến cáo.

Đại úy Lê Văn Anh, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7, Công an TP.HCM.

Trong chương trình, cán bộ PC07 trình chiếu nhiều video ghi nhận các vụ cháy do chập điện, rò rỉ gas, cháy xe máy, xe bồn… Từ đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu xảy ra sự cố.

Đặc biệt, cán bộ PCCC nhấn mạnh xăng dầu là mặt hàng đặc thù, nguy cơ cháy nổ cao và khi xảy ra thường để lại hậu quả rất lớn. Do đó, các tài xế, nhân viên cây xăng càng phải có ý thức cao trong phòng cháy và kỹ năng xử lý khi có tình huống.

Sau phần lý thuyết, các tài xế, nhân viên được thực hành thực tế công tác chữa cháy, cách sử dụng bình chữa cháy, thiết bị phòng độc.

Thiếu tá Lý Thị Trúc Vy, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM.

Bên cạnh nội dung PCCC, Thiếu tá Lý Thị Trúc Vy (PC08) tuyên truyền các quy định mới của Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao thông, hướng dẫn tài xế chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi lưu thông.

PC08 cũng cảnh báo tình trạng lái xe sử dụng điện thoại, đeo tai nghe, hành vi đã gây ra nhiều vụ tai nạn thời gian qua.

Buổi tập huấn nhằm tăng cường kỹ năng và nhận thức cho lực lượng tại chỗ, đặc biệt với nhóm tài xế vận chuyển xăng dầu, ngành nghề có nguy cơ cháy nổ cao, đòi hỏi tuân thủ nghiêm các quy trình an toàn.