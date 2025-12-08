F-16 Thái Lan tấn công Campuchia, Bangkok nói giao tranh diễn ra toàn tuyến biên giới 08/12/2025 10:38

(PLO)- Quân đội Thái Lan nói giao tranh diễn ra toàn tuyến biên giới với Campuchia sau các vụ nổ súng giữa hai bên sáng nay.

Theo thông tin từ quân đội Thái Lan sáng 8-12, đụng độ đang diễn ra ở nhiều khu vực dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, gồm Chong An Ma (Campuchia gọi là An Ses), Huai Ta Maria, Khana, Prasat Ta Muen,...

Phát ngôn viên Lục quân Thái Lan cho biết lực lượng Campuchia đã dùng pháo và súng phóng lựu tấn công căn cứ Anupong, gây thương vong, báo Khaosod đưa tin.

Lục quân Hoàng gia Thái Lan (RTA) báo cáo 1 binh sĩ thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ tấn công vào căn cứ Anupong.

RTA cho biết đã điều tiêm kích F-16 tấn công các vị trí của Campuchia để áp chế hỏa lực yểm trợ của Campuchia nhằm vào Thái Lan. Theo phía Thái Lan, lực lượng Campuchia tại các vị trí này sử dụng pháo và đạn thả từ trên không để tấn công binh sĩ Thái Lan ở căn cứ Anupong, khiến một số quân nhân thiệt mạng và bị thương.

Thái Lan tuyên bố giao tranh toàn tuyến biên giới với Campuchia. Ảnh minh họa: NATION THAILAND

Lực lượng Campuchia bị cáo buộc bắn loạt rocket BM-21 vào khu dân cư thuộc huyện Ban Kruat, tỉnh Buriram. Trước đó có báo cáo về hỏa lực Campuchia nhắm vào khu vực sân bay Buriram và bệnh viện Prasat tại tỉnh Surin.

Quân khu 2 Thái Lan đang theo dõi sát diễn biến, trong khi Quân khu 1 đã yêu cầu người dân tại các khu vực biên giới tỉnh Sa Kaeo sơ tán. Có thông tin cho rằng 70% cư dân ở 4 tỉnh biên giới đã rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Lúc 9 giờ 20 phút sáng ngày 8-12, Vùng 2 Thái Lan đăng trên Facebook cho biết hệ thống cáp treo của Campuchia, nằm cách đền Ta Kwai khoảng 300 m về phía tây, đã bị phá hủy hoàn toàn.

Theo Khaosod, tình hình hiện vẫn rất căng thẳng.

Trước đó cùng ngày 8-12, Trung tướng Maly Socheata - phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - nói rằng vào khoảng 5 giờ 4 phút sáng 8-12, lực lượng Thái Lan đã tấn công một đơn vị Campuchia tại khu vực An Ses (Thái Lan gọi là Chong An Ma), theo Facebook Bộ Quốc phòng Campuchia.

Bà Socheata nói rằng phía Thái Lan sau đó tiếp tục nhiều lần khai hỏa từ xe tăng hướng vào đền Tamone Thom, khu vực 5 Makara gần đền Preah Vihear và khu vực Chomka Chek.

Phnom Penh cho rằng đợt tấn công này diễn ra sau nhiều ngày Thái Lan “gia tăng các hành động khiêu khích”, trong đó có vụ việc tại khu vực Prorlean Thmar một ngày trước đó.

Bangkok nói Phnom Penh là bên nổ súng trước, tấn công nhiều vị trí dọc biên giới.