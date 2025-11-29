Bắc Kinh lên tiếng tin công dân Trung Quốc giẫm phải mìn tại biên giới Thái Lan - Campuchia 29/11/2025 16:44

(PLO)- Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok cho biết đã khẩn trương liên hệ các cơ quan liên quan của phía Thái Lan sau thông tin về một công dân Trung Quốc giẫm phải mìn tại biên giới Thái Lan - Campuchia.

Ngày 29-11, Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok lên tiếng về thông tin công dân Trung Quốc giẫm phải mìn tại biên giới Thái Lan - Campuchia, cho biết đại sứ quán đã khẩn trương liên hệ các cơ quan liên quan của phía Thái Lan, theo tờ Khaosod.

“Ngày 29-11, một công dân Trung Quốc đã giẫm phải mìn ở khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia và bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã khẩn trương liên hệ các cơ quan liên quan của phía Thái Lan để đề nghị hỗ trợ và điều trị cho người bị nạn một cách tốt nhất” - đại sứ quán thông báo trên Facebook.

Theo Đại sứ quán Trung Quốc, hiện tình trạng của công dân Trung Quốc đã ổn định.

“Đại sứ quán Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát sao, phối hợp với bệnh viện đang điều trị và các cơ quan hữu trách của Thái Lan, đồng thời tiếp tục hỗ trợ cần thiết cho công dân này” - thông báo cho biết thêm.

Công dân Trung Quốc được đưa ra ngoài sau khi giẫm phải mìn tại biên giới Thái Lan - Campuchia ngày 29-11. Ảnh: NATION

Thông báo của phía Trung Quốc được đưa ra vài giờ sau khi quân đội Thái Lan cho biết một công dân Trung Quốc đã giẫm phải mìn tại biên giới, đồng thời chỉ trích Campuchia vì tiếp tục phớt lờ và từ chối hợp tác trong công tác rà phá mìn.

Theo Quân đội Hoàng gia Thái Lan, người đàn ông Trung Quốc đã vượt biên trái phép từ Campuchia vào Thái Lan gần làng Nong Chan, xã Non Mak Mun, huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo và giẫm phải mìn.

Ông Winthai Suwaree - người phát ngôn quân đội Thái Lan - cho hay nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện và Cảnh sát Xuất nhập cảnh tại Sa Kaeo đã được thông báo để tiến hành điều tra, do người này nhập cảnh trái phép.

Nhận định ban đầu cho rằng người này có thể có liên quan các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao.

Ông Winthai nhấn mạnh rằng có nhiều bằng chứng cho thấy mìn mới vẫn tiếp tục được rải, và Thái Lan tin rằng những thông tin đã được xác minh mà nước này gửi đến các tổ chức quốc tế sẽ được xem xét.

Campuchia chưa bình luận vụ việc.