Thủ tướng Malaysia điện đàm lãnh đạo Thái Lan - Campuchia giữa căng thẳng 14/11/2025 06:12

(PLO)- Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, cho biết Malaysia sẵn sàng tổ chức đối thoại cho hai bên.

Tối 13-11, Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul để thảo luận về tiến độ các nỗ lực hòa bình sau những căng thẳng gần đây tại biên giới Thái Lan - Campuchia, theo tờ Bernama.

“Tôi nhắc lại lập trường của Malaysia mong muốn tình hữu nghị và lệnh ngừng bắn giữa hai nước được củng cố, phù hợp với hiểu biết chung đạt được tại Kuala Lumpur vào cuối tháng trước. Tôi cũng khẳng định Malaysia sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò bên hỗ trợ, góp phần mở đường hướng tới hòa bình” - ông Anwar viết trên Facebook.

Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 13-11. Ảnh: FACEBOOK

Ông Anwar cho biết thêm rằng cả hai vị thủ tướng cũng bày tỏ sự cảm kích đối với lập trường và vai trò của Malaysia, không chỉ với tư cách Chủ tịch ASEAN, mà còn là một người bạn, người láng giềng trong khu vực luôn nỗ lực vì hòa bình.

“Hy vọng hai nước sẽ tiếp tục thể hiện quyết tâm và dũng khí để khôi phục ổn định dọc biên giới, hướng tới nền hòa bình bền vững trong khu vực và sự an toàn của người dân” - thủ tướng Malaysia nói thêm.

Trước đó cùng ngày, Malaysia cho biết nước này sẵn sàng tổ chức đối thoại giữa Thái Lan và Campuchia nhằm duy trì thoả thuận ngừng bắn đã được ký giữa hai nước sau khi căng thẳng tại biên giới bùng phát trở lại.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia - ông Mohamad Hasan nói rằng cuộc đối thoại dự kiến sẽ sớm diễn ra.

“Nếu có thể, cuộc đối thoại sẽ được tổ chức tại Malaysia, bởi giữa hai nước hiện đã mất niềm tin lẫn nhau. Họ đã liên hệ với chúng tôi. Campuchia đã đề nghị tổ chức đối thoại tại Kuala Lumpur, và Thái Lan cũng đề nghị Malaysia tiếp tục nỗ lực để duy trì lệnh ngừng bắn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và buồn về sự việc này” - ông Mohamad nói.

“Điều này xảy ra sau khi thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur được lãnh đạo cả hai nước ký trong Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 vừa qua, khi đó không khí có vẻ rất vui vẻ. Nhưng giờ đã xảy ra một số hành vi căng thẳng tại biên giới” - vị bộ trưởng lưu ý.

Thái Lan đầu tuần này đã tạm đình chỉ thỏa thuận ngừng bắn sau khi một số binh sĩ của nước này trong lúc tuần tra biên giới bị thương do dẫm phải mìn mà Bangkok cho là do Campuchia đặt.

“Tuy nhiên, các đội quan sát ASEAN tại Thái Lan và Campuchia đã báo cáo rằng đó không phải là mìn mới. Tôi vừa trao đổi qua điện thoại với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan. Hy vọng của tôi là cả hai bên sẽ hạ nhiệt và tiếp tục đối thoại hòa bình” - ông Mohamad nói thêm.

Thái Lan và Campuchia chưa bình luận về thông tin trên.