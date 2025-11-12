Thái Lan - Campuchia cáo buộc nhau nổ súng ở biên giới, 1 người thiệt mạng 12/11/2025 19:05

(PLO)- Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc binh sĩ Thái Lan nổ súng tại khu vực biên giới khiến 1 dân thường Campuchia thiệt mạng và 3 người bị thương, trong khi Bangkok cáo buộc phía Phnom Penh nổ súng trước.

Chiều 12-11, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc binh sĩ Thái Lan nổ súng tại khu vực biên giới khiến 1 dân thường Campuchia thiệt mạng và 3 người bị thương, theo tờ Cambodianess.

Theo bộ này, vụ việc xảy ra tại làng Prey Chan, huyện Ou Chrov, tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) vào lúc 15 giờ 30 chiều 12-11 (giờ địa phương).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata nói rằng vụ nổ súng xảy ra sau nhiều ngày quân đội Thái Lan có hành vi khiêu khích ở biên giới.

Bà Maly gọi đây là hành động tàn nhẫn, vi phạm Tuyên bố chung được ký ngày 26-10 tại Malaysia dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

“Campuchia kêu gọi cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án việc vi phạm Tuyên bố chung và các hành động phi pháp lặp đi lặp lại của Thái Lan, đồng thời yêu cầu nước này phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm nghiêm trọng đó” - bà Maly nói.

Dân thường Campuchia bị thương sau vụ việc ngày 12-11. Ảnh: Neth Pheaktra

“Campuchia kêu gọi Thái Lan ngay lập tức chấm dứt mọi hành động thù địch đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Đồng thời, Campuchia kêu gọi phía Thái Lan nghiêm túc tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, Tuyên bố chung về Thỏa thuận hòa bình, cũng như mọi nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế một cách trung thực và thiện chí” - người phát ngôn nói thêm.

Bà cho biết Campuchia cam kết tự nguyện và có trách nhiệm trong việc tôn trọng, thực thi thỏa thuận ngừng bắn, Tuyên bố chung và các thỏa thuận khác.

Viết trên Facebook tối 12-11, Thủ tướng Campuchia Hun Manet lên án hành động mà ông cho là sử dụng bạo lực của phía Thái Lan đối với dân thường Campuchia.

“Hành động này là bất hợp pháp, đi ngược lại tinh thần nhân đạo cũng như các thỏa thuận trước đây về việc giải quyết hòa bình tranh chấp biên giới - đặc biệt là cơ chế Ủy ban Biên giới chung (JBC) về việc đo đạc và cắm mốc tạm thời” - ông Hun Manet viết.

Ông kêu gọi Thái Lan ngay lập tức “chấm dứt việc sử dụng vũ lực đối với dân thường Campuchia vô tội ở làng Prey Chan, cũng như việc dùng vũ lực để giải quyết các vấn đề biên giới giữa hai nước”.

“Tôi kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về vụ việc này và đề nghị có sự tham gia của các bên quốc tế có chuyên môn nhằm tìm ra sự thật, trách nhiệm và công lý cho những người dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ súng. Đồng thời, tôi yêu cầu các cơ quan quản lý đất đai và toàn bộ lực lượng công an khẩn trương hành động để bảo vệ người dân của chúng ta, đặc biệt là phải quan tâm đến sự an toàn và tính mạng của họ” - thủ tướng Campuchia lưu ý.

Đáp lại, trang chính thức của Quân khu 1 của Thái Lan ngày 12-11 đăng thông báo về vụ đụng độ tại biên giới tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan (giáp tỉnh Banteay Meanchey), nói rằng phía Campuchia nổ súng trước, theo tờ Khaosod.

Theo báo cáo từ Lực lượng Burapha của Thái Lan gửi Quân khu 1, vụ đấu súng xảy ra tại khu vực mốc biên giới 34-35, làng Nong Ya Kaeo, huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo.

"Vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 12-11, có tiếng súng nổ từ phía Campuchia, được cho là từ súng trường tấn công AK-47, khoảng 30 phát. Lực lượng Burapha đã bắn cảnh cáo và thực hiện đáp trả trong khoảng 10 phút trước khi tình hình ổn định trở lại. Phía Thái Lan không ghi nhận thương vong" - thông báo nêu rõ.

Quân khu 1 cho biết Lực lượng Burapha đã hành động theo đúng quy tắc sử dụng vũ lực, chỉ nhằm chấm dứt vụ việc.

Các binh sĩ Thái Lan đã bắn đáp trả bằng súng trường về hướng nổ súng từ phía đối phương, đồng thời hết sức thận trọng để không gây thương vong cho dân thường, tuân thủ luật pháp quốc tế, thông báo lưu ý.

Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia nóng trở lại từ đầu tuần này sau khi Bangkok cáo buộc Phnom Penh dỡ hàng rào dây thép gai và đặt mìn mới ở biên giới khiến 4 binh sĩ Thái Lan bị thương, trong đó có một binh sĩ bị thương nặng.