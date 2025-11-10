Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia, huỷ kế hoạch thả 18 binh sĩ sau vụ nổ mìn biên giới 10/11/2025 16:59

(PLO)- Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đình chỉ việc thực hiện thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia và kế hoạch thả 18 binh sĩ Campuchia đang bị phía Bangkok giam giữ.

Ngày 10-11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đình chỉ việc thực hiện thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia và kế hoạch thả 18 binh sĩ Campuchia đang bị phía Bangkok giam giữ, theo tờ Bangkok Post.

Động thái trên được đưa ra sau khi 4 binh sĩ Thái Lan bị thương do giẫm phải mìn khi tuần tra biên giới ở tỉnh Si Sa Ket vào 9 giờ 30 sáng 10-11 (giờ địa phương).

Một trong số các binh sĩ này đã bị mất chân phải. 3 người còn lại bị thương nhẹ hơn.

Ông Anutin cho biết ông đồng ý với khuyến nghị của Bộ Quốc phòng Thái Lan và lực lượng vũ trang về việc tạm dừng thực hiện thỏa thuận hòa bình.

“Sự việc này cho thấy sự thù địch đối với Thái Lan và mối đe dọa an ninh vẫn tiếp diễn” - ông Anutin nói.

Thủ tướng Thái Lan dự kiến sẽ thăm các binh sĩ bị thương tại Si Sa Ket vào ngày 11-11.

Một trong bốn binh sĩ Thái Lan bị thương sau vụ nổ mìn dọc biên giới ở tỉnh Si Sa Ket vào sáng 10-11. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan - ông Nattapon Narkphanit nói rằng mìn có khả năng vừa được đặt vì vụ nổ xảy ra trên con đường mà các binh sĩ Thái Lan thường tuần tra.

“Đây là hành động của Campuchia, nước không tuân thủ tuyên bố đã ký ngày 26-10” - Tướng Nattapon nói.

Bộ Quốc phòng Thái Lan cũng đã gửi công văn phản đối đến Campuchia thông qua Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết sẽ có hành động bổ sung nếu cuộc điều tra kết luận vụ nổ thể hiện ý định xâm phạm chủ quyền Thái Lan.

Campuchia chưa bình luận về động thái của Thái Lan.