Cái lý của tân thuyền trưởng tuyển Thái Lan khi dùng “đồ cổ” 08/11/2025 12:35

Tân thuyền trưởng tuyển Thái Lan, HLV Anthony Hudson vừa công bố danh sách 23 tuyển thủ, trong đó có nhiều “đồ cổ” là những cựu binh tưởng từng chia tay tuyển Thái Lan rồi.

Tân thuyền trưởng Anthony Hudson gọi lại hàng loạt cựu binh như Dangda, Yooyen, Theerathon và cả “tội đồ” trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 Pansa Hemviboon.

Bốn "món đồ cổ" Yooyen, Chanathip, Theerathon và Dangda rất cần cho đội tuyển Thái Lan mà HLV Anthony Hudson vừa công bố. Ảnh: B.P

Điều này là không khó hiểu bởi việc đội tuyển Thái Lan trẻ hóa quá muộn màng như cách nói của nhạc trưởng Chanathip là lẽ ra đã phải trẻ hóa 5 năm nay rồi. Tuy nhiên, các HLV gặp thách thức khi trẻ hóa tuyển Thái Lan vì "tre già mà măng chưa mọc". HLV Masatada Ishii cũng đồng quan điểm với Chanathip là trẻ hóa, tuy nhiên khi trẻ hóa thì Thái Lan sang Turkmenistan thua kèo dưới này 1-3 và khả năng mất vé đi Asian Cup 2027 rất cao.

Hai lần liên tiếp HLV Mano Polking dẫn tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2021, 2022 làm thêm nên 2 ngôi vô địch với nòng cốt là “đồ cổ”. Đến thời HLV Masatada Ishii thực thi trẻ hóa thì Thái Lan mất ngôi vô địch vào tay tuyển Việt Nam ngay và thua tức tưởi Turkmenistan 1-3 nguy cơ vắng mặt Asian Cup 2027. Các nhà cầm quân tuyển Thái Lan chịu áp lực lớn dẫu lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan đã đồng ý trẻ hóa tuyển Thái Lan.

Tuyển Sri Lanka rất nhiều gương mặt Nam Mỹ, từng khiến Turkmenistan ôm hận, tân thuyền trưởng tuyển Thái Lan không muốn "sụp hầm". Ảnh: AFC

Nay HLV Anthony Hudson thay HLV Masatada Ishii dẫn dắt tuyển Thái Lan với hai trận sinh tử còn lại của bảng D vòng loại Asian Cup 2027. Theo đó HLV Anthony Hudson dẫn tuyển Thái Lan đến Colombo làm khách trước Sri Lanka (ngày 18-11) và sang ngày 31-3-2026 về nhà tiếp Turkmenistan mang tính sống còn.

Đợt tập trung đội tuyển giữa tháng 11 này, tuyển Thái Lan đá giao hữu với tuyển Singapore ngày 13-11, sau đó bay sang Colombo gặp Sri Lanka.

Thuận lợi của tân thuyền trưởng tuyển Thái Lan Anthony Hudson là nhiều năm nay làm ở bóng đá Thái Lan. Ảnh:B.P

Điều đáng nói đối thủ Nam Á của Thái Lan không còn là kẻ dễ bắt nạt nữa, hầu như cả một đội hình nhập tịch chủ yếu từ Nam Mỹ. Turkmenistan đến Colombo còn bị đánh bại 1-0 (ngày 9-10). Sau 4 lượt trận Sri Lanka đang có 6 điểm, đứng thứ ba bảng chỉ kém hai đội xếp trên là Turkmenistan và Thái Lan 3 điểm.

HLV Anthony Hudson gọi lại những cựu binh già dặn kinh nghiệm trận mạc và thậm chí đá hay hơn đàn em là điều bắt buộc. Sri Lanka cũng cạnh tranh ngôi nhất bảng chứ không hề có tư tưởng buông xuôi.

Tuyển Thái Lan còn hai trận rất thách thức, chuyện trẻ hóa dẹp sang một bên bây giờ quan trọng nhất là cạnh tranh ngôi nhất bảng.

Lượt đi tuyển Thái Lan thua Turkmenistan 1-3.

Nếu như HLV Anthony Hudson dẫn đoàn quân trẻ tuyển Thái Lan thì khả năng trắng tay là rất cao nên ông phải dùng “đồ cổ” để đối đầu với Sri Lanka và Turkmenistan ở hai lượt trận cuối là điều không khó hiểu.

+ Danh sách tuyển Thái Lan mà HLV Anthony Hudson vừa công bố:

· Thủ môn: Kampol Pathomattakul, Patiwat Khammai và Saranon Anuin

· Hậu vệ: Kevin Deeromram, Supan Thongsong, Nattapong Sayriya, Nicholas Mickelson, Pansa Hemviboon, Suphanan Bureerat và Saringkan Promsupa

· Tiền vệ: Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Thanawat Suengchitthawon, Benjamin Davis, Peeradol Chamratsamee, Sarach Yooyen, Seksan Ratree, Supachok Sarachat và Anan Yodsangwal

· Tiền đạo: Supachai Chaided, Teerasak Poeiphimai, Jude Soonsup-Bell và Teerasil Dangda