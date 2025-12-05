Tuyển nữ Việt Nam ra quân cho lần thứ 9 vô địch SEA Games 05/12/2025 06:39

(PLO)- Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã trải qua quãng thời gian rèn luyện nghiêm túc và bài bản, với tham vọng lên ngôi lần thứ 9.

Ngày 5-12, đội tuyển nữ Việt Nam chơi trận đầu tiên ở SEA Games 33 tại Chonburi đụng độ các cô gái Malaysia với cơ hội chiến thắng lớn nằm trong tầm tay. Những nữ chiến binh Việt Nam không có mục tiêu nào khác ngoài chiếc huy chương vàng để nối dài kỷ lục đăng quang 5 mùa liên tiếp và cũng là lần thứ 9 trong lịch sử.

Vượt qua bảng “tử thần”

Sau thời gian ở Hà Nội nâng cao thể lực, thầy trò HLV Mai Đức Chung có chuyến tập huấn quý giá tại Nhật Bản nhằm trau dồi kỹ chiến thuật và gia tăng sự gắn kết giữa các vị trí. Đây là giai đoạn quan trọng giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện hệ thống chiến thuật phù hợp. Mục tiêu của Việt Nam là đạt trạng thái thể lực và tâm lý tốt nhất khi bước vào những trận cầu căng thẳng tại SEA Games.

Môn bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 5-12 tại tỉnh Chonburi của Thái Lan. Các cô gái Việt Nam nằm ở bảng B “tử thần” với nhiều thách thức. Trong đó, các đối thủ Malaysia và Myanmar đều giữ được bộ khung ổn định trong nhiều năm, còn Philippines sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, gồm nhiều gương mặt nhập tịch đến từ Mỹ và châu Âu.

Các cô gái Việt Nam chờ trận ra quân với Malaysia ở sân chơi SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý, tuyển nữ trong quá trình chuyển giao lực lượng khi có nhiều gương mặt trẻ được trao cơ hội thi đấu quốc tế. Hơn nữa, đội không có lực lượng mạnh nhất do vắng tiền vệ Nguyễn Thị Vạn, hay Chương Thị Kiều, Tuyết Dung, làm ảnh hưởng đến tính toán về nhân sự của HLV Mai Đức Chung. Dù vậy, mục tiêu của toàn đội vẫn rất rõ ràng: từng bước vượt qua vòng bảng, tiến vào bán kết và bảo vệ thành công ngôi vô địch khu vực.

HLV Mai Đức Chung cho biết các học trò đang có tinh thần hào hứng và sẵn sàng cho hành trình mới. Ông nhấn mạnh sự tập trung và nghiêm túc trong từng trận đấu là yếu tố rất quan trọng, đồng thời ca ngợi các học trò vì tinh thần nỗ lực trong suốt giai đoạn tập luyện.

Khi đặt chân đến Chonburi, đội tuyển tiếp tục duy trì hai buổi tập mỗi ngày. Buổi sáng chủ yếu là các bài tăng cường thể lực để đảm bảo trạng thái sung sức, còn buổi chiều dành cho phần chiến thuật như tổ chức phòng ngự, triển khai tấn công và phối hợp nhóm.

Kinh nghiệm ở đấu trường World Cup 2023 là hành trang lớn của nhiều tuyển thủ nữ. Ảnh: CCT.

Quyết tâm lớn của 2 thế hệ

Đội trưởng Huỳnh Như lần thứ 6 góp mặt tại sân chơi SEA Games chia sẻ tuyển nữ Việt Nam đang có sự tự tin và tâm lý thoải mái. Cô cho biết toàn đội đã nhanh chóng làm quen với mọi điều kiện tại Chonburi và sẵn sàng cho cuộc chơi lớn.

Theo tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như, bóng đá nữ Đông Nam Á đang thay đổi rất nhanh khi các đối thủ đều có sự chuẩn bị công phu và đặt mục tiêu cao hơn so với những giải đấu trước. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam không ngại bất kỳ đối thủ nào. Nói về trận mở màn với Malaysia, Huỳnh Như khẳng định toàn đội đặt quyết tâm giành 3 điểm để tạo đà thuận lợi.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc trong đội hình chính, các cầu thủ trẻ cũng đang mang đến nguồn năng lượng mới. Nhiều cái tên đã thể hiện rất tốt trong chuyến tập huấn Nhật Bản và trong các buổi tập gần đây, giúp đội có thêm chiều sâu và tính cạnh tranh nội bộ.

Kim Yên nỗ lực ở từng buổi tập và mong mỏi suất đá chính tại giải Đông Nam Á lần đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: VFF.

Trong số các cầu thủ trẻ, Nguyễn Thị Kim Yên lần đầu tiên góp mặt ở một kỳ SEA Games đã không giấu được sự xúc động. Cô tâm sự việc khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games là ước mơ từ lâu, khi còn theo dõi các đàn chị thi đấu trên truyền hình. Kim Yên hứa hẹn nỗ lực thi đấu để đóng góp vào thành tích chung.

Trong quá trình tập luyện, Kim Yên đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ các đàn chị và nhận thấy tinh thần toàn đội phấn chấn ở Thái Lan. Về trận gặp Malaysia, cầu thủ trẻ này nhấn mạnh toàn đội phải giữ sự tập trung, không chủ quan và mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Các cô gái Việt Nam không quên gửi lời tri ân đến người hâm mộ, mong mỏi cổ động viên sẽ tiếp tục đồng hành và cổ vũ đội tuyển trong hành trình bảo vệ ngôi hậu.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam đã hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật và sẵn sàng cho trận ra quân gặp Malaysia vào ngày 5-12. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu Philippines vào ngày 8-12 và Myanmar vào ngày 10-12. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm và mục tiêu rõ ràng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ tại SEA Games 33.