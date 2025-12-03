Vượt trội Việt Nam, chủ nhà Thái Lan vùi dập Đông Timor 6-1 03/12/2025 22:35

(PLO)- U-22 Thái Lan có màn ra quân tưng bừng tại SEA Games 2025 khi vượt qua U-22 Đông Timor với chiến thắng 6-1 trên sân Rajamangala tối 3-12, ngay sau trận thắng khó Lào gây tranh cãi của U-22 Việt Nam.

Ngay sau trận thắng khó của U-22 Việt Nam trước tuyển U-22 Lào 2-1, đội chủ nhà Thái Lan đã biểu dương lực lượng với chiến thắng tưng bừng Đông Timor. Trận đấu mở đầu sôi động khi ngay phút thứ 4, thủ thành Rodrigues Pereira buộc phải trổ tài cứu nguy sau cú sút chân trái rất căng của Siraphop Wandee.

Phút 11, Pichitchai Sienkrathok đưa được bóng vào lưới Đông Timor bằng pha đánh đầu sau quả đá phạt bên cánh trái của Thanakrit Chotmuangpak, nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị. Chỉ một phút sau, Đông Timor đáp trả mạnh mẽ. Fernando Xavier bật cao đánh đầu dội cột dọc, mở ra cơ hội để Luis Figo băng vào đá bồi. Tuy nhiên, thủ môn Chanon Tamma kịp thời phản xạ, từ chối bàn thắng. Xavier sau đó một lần nữa đe dọa khung thành Thái Lan, nhưng cú sút trong vòng cấm lại chệch cột dọc.

Sau những pha bỏ lỡ của cả hai đội, Thái Lan cuối cùng cũng phá vỡ thế cân bằng ở phút 44. Từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Chotmuangpak tạt bóng chuẩn xác để Yotsakon đánh đầu vào góc thấp bên trái, mở tỷ số 1-0.

Đội khách Đông Timor trong hiệp hai đã thêm 5 lần vào lưới nhặt bóng. Ảnh: CSK.

Bước sang hiệp hai, Đông Timor chơi nỗ lực hơn và tạo được sự cân bằng nhất định trong các pha kiểm soát bóng. Tuy vậy, hàng thủ của họ vẫn để lộ nhiều khoảng trống. Phút 49, Siraphop thoát xuống phá bẫy việt vị và đánh đầu nhân đôi cách biệt sau đường chuyền chuẩn xác của Phon-ek Maneekorn.

Đến phút 60, Thái Lan có bàn thắng thứ ba khi Iklas tung cú sút từ góc hẹp bên trái. Dù pha dứt điểm không quá khó, thủ môn Pereira xử lý sai lầm khiến bóng đi thẳng vào lưới.

Phút 70, Yotsakorn hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu dũng mãnh từ một quả tạt nữa bên cánh trái, nâng tỷ số lên 4-0. Chỉ hai phút sau, tiền đạo này hoàn tất cú hat trick khi tận dụng sai lầm chuyền về bất cẩn của hậu vệ Đông Timor. Anh cắt được bóng, loại bỏ thêm một hậu vệ rồi sút chân trái vào góc xa, nâng tỷ số lên 5-0.

Chủ nhà môn bóng đá nam SEA Games 33 thể hiện sức mạnh vượt trội. Ảnh: CSK.

Phút 83, cầu thủ vào sân thay người Kakana Khamyok ghi thêm một bàn nữa cho Thái Lan, đưa cách biệt lên 6-0. Đội khách chỉ tìm được bàn danh dự ở phút 90+3, khi Palamito Caffin đánh đầu chuẩn xác từ quả phạt góc.

Không có thêm diễn biến đáng chú ý nào sau đó, trận đấu khép lại với chiến thắng áp đảo 6-1 dành cho chủ nhà, mở màn ấn tượng cho hành trình của họ tại SEA Games 2025.