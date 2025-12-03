U-22 Việt Nam gây tranh cãi ở trận thắng khó Lào và thú nhận của thầy Kim 03/12/2025 18:35

(PLO)- U-22 Việt Nam kiểm soát bóng đến 72%, có đến 21 cú sút nhưng chỉ có 8 vào khung thành và 2 bàn thắng, quá ít cho trận khai cuộc SEA Games 33 gặp đội yếu như Lào.

Trận mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U-22 Việt Nam và U-22 Lào khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Tỷ số này phản ánh ưu thế của U-22 Việt Nam, nhưng cũng cho thấy họ trải qua một trận cầu không hề dễ dàng trước đối thủ đang tiến bộ nhanh chóng của khu vực.

Cuộc chạm trán này còn được chú ý bởi màn đối đầu trên băng ghế chỉ đạo giữa hai nhà cầm quân Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik ở phía Việt Nam và Ha Hyeok-jun của U-22 Lào. Tính cả trận đấu này, họ đã gặp nhau 5 lần tại Đông Nam Á và ông Kim tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng trước người đồng hương.

Đáng chú ý nhất là tổ trọng tài chính Rustam Lutfullin người Uzbekistan điều khiển trận đấu, hỗ trợ bởi hai trợ lý Sanjar Yusupov và Al Ghafri. Bộ ba trọng tài ngoại đã có một trận đấu khá vất vả khi phải xử lý nhiều tình huống nhạy cảm, đặc biệt ở hiệp hai gây nhiều tranh cãi.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam có trận khai cuộc SEA Games 33 thắng vất vả Lào. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bước ngoặt đầu tiên đến ở phút 29. Minh Phúc bứt tốc từ hành lang phải rồi chuyền ngang thuận lợi để Đình Bắc băng xuống dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Việt Nam. Tuy nhiên, lợi thế này không kéo dài. Chỉ bốn phút sau, từ pha tấn công biên trái, U-22 Lào buộc thủ môn Việt Nam phải trổ tài, rồi ở quả phạt góc ngay sau đó, bóng chạm người Nhật Minh dội trúng xà trước khi bật ra, tạo điều kiện cho Khampane ập vào ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Hiệp hai chứng kiến nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Đình Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Minh Phúc và cả trung vệ Hiểu Minh đều có những pha dứt điểm đáng tiếc không thành bàn, dù Việt Nam nắm quyền kiểm soát vượt trội với 72% thời lượng bóng và tung ra đến 21 cú sút.

Phút 60 xuất hiện tình huống gây tranh cãi nhất trận. Đình Bắc sút tung lưới U-22 Lào nhưng trợ lý trọng tài Sanjar Yusupov lập tức phất cờ báo Quốc Việt ở thế việt vị khi anh có động tác tham gia pha bóng. Sau khi tham khảo ý kiến, trọng tài chính Lutfullin quyết định công nhận bàn thắng, giúp Việt Nam nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng.

Đình Bắc lập cú đúp cho đội nhà. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội bóng của ông đôi lúc mất tập trung và thiếu sắc bén trong những tình huống quyết định. Theo ông, bóng đá Lào đang tiến bộ nhanh, khiến các trận đấu với họ ngày càng khó khăn hơn. Dù vậy, ông hài lòng khi bàn thắng thứ hai được công nhận vì theo nhận định của ban huấn luyện, đó là một tình huống hợp lệ.

Chiến thắng này mang lại khởi đầu thuận lợi cho U-22 Việt Nam, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng đội vẫn cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn tiến xa hơn ở SEA Games 33.