Thời sự sáng 18-12: Nga lên tiếng thông tin có công dân Nga làm lính đánh thuê cho Campuchia 18/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 18-12: Thủ tướng: ‘Chiến dịch Quang Trung’ phải thắng để người dân an cư lạc nghiệp; Không khí lạnh tăng cường liên tiếp, có đợt vào đúng dịp Giáng sinh; Nga lên tiếng thông tin có công dân Nga làm lính đánh thuê cho Campuchia...

Đại sứ Nga tại Campuchia - ông Anatoly Borovik lên tiếng về các thông tin từ một số hãng truyền thông Thái Lan cho rằng công dân Nga đang tham gia với vai trò lính đánh thuê cho Campuchia, Khmer Times đưa tin.

Ông Borovik nói rằng phía Nga chưa từng có hoặc nhận được bất kỳ thông tin nào như vậy. Vì thế, không có cơ sở hay bằng chứng để xác nhận các cáo buộc này, và không có bình luận thêm.

Trước đó (hôm 15-12), Đại sứ quán Nga tại Thái Lan cũng đã bác bỏ các thông tin trên. Trong tuyên bố đăng trên Facebook, Đại sứ quán cho biết đã nắm được các bài viết xuất hiện trên một số cơ quan truyền thông Thái Lan đưa ra những cáo buộc nói trên, song nhấn mạnh đây là thông tin sai sự thật, không có căn cứ.