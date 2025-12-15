Thời sự sáng 15-12: Khẩn trương hòa giải khi giao tranh Thái Lan - Campuchia kéo sang tuần thứ hai 15/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 15-12 cập nhật các thông tin nổi bật: Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh cải cách tiền lương, trả lương theo vị trí việc làm; Miền Bắc rét cả tuần tới; Xét xử 2 cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng về tội nhận hối lộ; Tạm ngưng hoạt động toàn bộ chuỗi cơ sở bánh mì nghi gây ngộ độc ở Quảng Ngãi; Khẩn trương hòa giải khi giao tranh Thái Lan - Campuchia kéo sang tuần thứ hai...

Thời sự sáng﻿ 15-12: Khẩn trương hòa giải khi giao tranh Thái Lan - Campuchia kéo sang tuần thứ hai

Tính đến ngày 14-12, cuộc đụng độ biên giới Campuchia - Thái Lan đã kéo dài sang ngày thứ tám, trong khi nỗ lực hòa giải từ Mỹ và Malaysia vẫn chưa giảm giao tranh.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết từ nửa đêm 14-12, Thái Lan tiếp tục tấn công Quân khu 4 và 5 bằng tiêm kích F-16, xe tăng, pháo hạng nặng, khí độc và bom chùm, thả bom tại O' Pluk Domrei và C1, đồng thời bắn pháo, sử dụng bom chùm tại đền Preah Vihear, Khnar và các làng Boeung Trakoun, Prey Chan.

Phía Thái Lan tuyên bố chưa có kế hoạch ngừng bắn do Campuchia “duy trì thái độ thù địch”, tiếp tục các hoạt động quân sự để bảo vệ biên giới, đồng thời cáo buộc Campuchia tấn công bằng BM-21 khiến một dân thường thiệt mạng và gây hỏa hoạn.