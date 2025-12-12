Giao tranh biên giới Campuchia-Thái Lan tiếp diễn; Phnom Penh gửi công hàm tới Hội đồng Bảo an 12/12/2025 11:01

(PLO)- Giao tranh biên giới giữa Campuchia và Thái Lan tiếp tục leo thang khi súng vẫn nổ dọc tuyến giao tranh.

Giao tranh biên giới giữa Campuchia và Thái Lan vẫn leo thang nghiêm trọng.

Giao tranh vẫn tiếp diễn

Lực lượng Thái Lan cho biết đã có hai binh sĩ Thái thiệt mạng và 34 người bị thương tại tỉnh Sa Kaeo kể từ ngày 8-12, đồng thời nói rằng phía Campuchia đến nay vẫn chưa cho phép công dân Thái hồi hương qua cửa khẩu Poipet, theo tờ Nation Thailand.

Trong bản cập nhật lúc 20 giờ tối 11-12 về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia tại tỉnh Sa Kaeo, Trung tâm tác chiến Lục quân số 1 cho hay giao tranh tiếp diễn và phía Campuchia vẫn chưa thả những người Thái mong muốn về nước.

Lực lượng Đặc nhiệm Burapha sang ngày tác chiến thứ tư trong bối cảnh giao tranh leo thang.

Phía Bangkok tuyên bố giành lại một số khu vực ở Ta Phraya và Khok Sung nhưng vẫn liên tục bị Campuchia pháo kích. Ở Khlong Hat, lực lượng Thái tiếp tục trấn giữ vị trí.

Về thương vong, Lục quân Thái Lan cho hay ngoài 14 người bị thương đã báo cáo trước đó, hiện ghi nhận thêm hai trường hợp tử vong và 20 người bị thương trong ngày qua.

Như vậy, từ ngày 8-12 đến tối 11-12, tổng cộng có 34 người bị thương và 2 binh sĩ Thái thiệt mạng.

Phần mình, trong bản cập nhật tình hình biên giới sáng 12-12, Trung tướng Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - cáo buộc phía Thái Lan tiếp tục tấn công nhiều khu vực biên giới của Campuchia, trong đó sử dụng vũ khí hạng nặng và khí độc.

Trung tướng Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: AKP

Theo tờ Khmer Times, từ rạng sáng đến 8 giờ sáng ngày 12-12, binh sĩ Thái Lan tiếp tục pháo kích vào lãnh thổ Campuchia.

Tại tỉnh Oddar Meanchey, súng đã nổ trở lại từ 6 giờ sáng ở các khu vực giao tranh Ta Moan, Ta Kra Bei và Thmar Daun.

Phía Phnom Penh nói rằng Thái Lan cũng đang pháo kích các khu vực Phnom Khaing và An Ses (trên hướng Preah Vihear).

Tại tỉnh Banteay Meanchey, ở các khu vực Prey Chan và Boeung Trakuan, binh sĩ Thái vừa pháo kích vừa đưa bộ binh áp sát, theo phía Campuchia.

Campuchia gửi công hàm lên Hội đồng Bảo an

Ngày 11-12, phái đoàn thường trực Campuchia tại Liên Hợp Quốc ở New York đã đề nghị Hội đồng Bảo an yêu cầu Thái Lan lập tức chấm dứt các hành động tấn công vũ trang nhằm vào Campuchia, theo Khmer Times.

Ông Keo Chhea - Đại diện thường trực của Campuchia tại Liên Hợp Quốc ở New York. Ảnh: The Washington Diplomat

Trong công hàm gửi Hội đồng Bảo an (HĐBA), ông Keo Chhea - Đại diện thường trực của Campuchia tại Liên Hợp Quốc ở New York - đề nghị cơ quan này có hành động dứt khoát trước loạt vụ tấn công vũ trang của Thái Lan tiến hành nhằm vào Campuchia từ ngày 7-12 đến nay.

Ông Keo Chhea kêu gọi HĐBA lên án và yêu cầu phía Bangkok ngưng lập tức mọi hành động quân sự ở biên giới.

Ông Keo Chhea cũng đề nghị HĐBA “cử một phái bộ độc lập của Liên Hợp Quốc đến xác minh tình hình thực tế, điều tra các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Thái Lan và xác định trách nhiệm của nước này đối với thương vong dân sự cùng thiệt hại vật chất”.

Phía Thái Lan chưa lên tiếng về thông tin trên.