Súng vẫn nổ ở biên giới Thái Lan-Campuchia, thương vong tiếp tục tăng 11/12/2025 09:45

(PLO)- Sáng 11-12, Thái Lan và Campuchia tiếp tục cáo buộc nhau tấn công vào lãnh thổ đối phương, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sắp có cuộc điện đàm với lãnh đạo hai nước.

Tại cuộc họp báo sáng 11-12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata nói rằng các cuộc tấn công của Thái Lan vào Campuchia đã làm 10 dân thường Campuchia thiệt mạng và 60 người bị thương, theo tờ Thmey Thmey.

Bà Maly nói rằng trong sáng 11-12, quân đội Thái Lan vẫn tiếp tục sử dụng mọi loại vũ khí hạng nặng nhắm vào Campuchia. Theo người phát ngôn, lúc 4 giờ 40 phút sáng 11-12 (giờ địa phương), quân đội Thái Lan bắt đầu tấn công vào lãnh thổ Campuchia tại khu vực đền Prasat Khna (tỉnh Preah Vihear) bằng hỏa lực pháo binh.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata. Ảnh: THMEY THMEY

Lúc 7 giờ 52 phút, quân đội Thái Lan đã bắn vào khu vực địa lý thuộc làng Prey Chan, xã Oor Bi Jan, huyện O Chrov, tỉnh Banteay Meanchey.

“Lực lượng Campuchia đã chiến đấu quyết liệt chống lại đối phương đang áp sát và luôn giữ vững vai trò bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Campuchia” - bà Maly nói.

Phía Thái Lan cho biết tình hình biên giới vẫn chưa hạ nhiệt. Tờ Khaosod dẫn thông tin từ quân đội Thái Lan rằng Campuchia đã nổ súng vào binh sĩ Thái Lan tại 2 điểm vào lúc 5 giờ 30 phút sáng 11-12.

“Phía Campuchia đã nổ súng vào binh sĩ Thái Lan tại 2 điểm: đồi 500 khu vực Chong Bok, tỉnh Ubon Ratchathani, và khu vực biên giới gần Ban Komui phía nam Phu Makua, tỉnh Sisaket. Hiện chưa có báo cáo về người bị thương hay thiệt mạng” - theo quân đội Thái Lan.

Trong sáng 11-12, Thái Lan đưa tin rằng có thêm 1 binh sĩ Thái đã thiệt mạng và 10 người bị thương sau khi lực lượng Campuchia bắn một quả đạn cối rơi gần xe thiết giáp Stryker của Thái Lan tại mặt trận Ta Phraya hôm 10-12, đưa số binh sĩ Thái tử trận trong đợt giao tranh này lên 7 người.

Trong ngày 10-12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói rằng ông chưa nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đứng ra làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, theo tờ Nation.

﻿ Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: NATION

“Thông thường, khi các nhà lãnh đạo điện đàm thì phải có sắp xếp trước. Có những kênh đúng quy trình dành cho việc đó. Nếu Tổng thống Mỹ gọi, đương nhiên chúng tôi sẽ nghe máy” - ông Anutin nói.

Với câu hỏi rằng Thái Lan có thể chấp nhận chấm dứt giao tranh ngay lập tức nếu ông Trump yêu cầu hay không, ông Anutin nói không nên đánh đồng vấn đề.

“Đó là chuyện khác. Đây là vấn đề giữa hai bên Thái Lan và Campuchia. Chúng tôi trân trọng thiện chí của các lãnh đạo khác muốn hòa bình, nhưng chúng tôi cũng phải giải thích vấn đề là gì và vì sao sự việc diễn ra như hiện nay” - thủ tướng Thái Lan giải thích.

Bình luận của ông Anutin được đưa ra sau khi ông Trump trước đó nói rằng ông sẽ sắp xếp một cuộc gọi với các lãnh đạo Thái Lan và Campuchia vào ngày 11-12 để "chấm dứt cuộc chiến".