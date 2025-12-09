Giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục leo thang 09/12/2025 09:00

(PLO)- Thái Lan và Campuchia báo cáo về các cuộc đụng độ ở biên giới từ sáng sớm 9-12, cáo buộc nhau nổ súng trước, sử dụng UAV cỡ lớn và pháo phản lực BM-21.

Sáng 9-12, Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo trên Facebook rằng quân đội Thái Lan đã nổ súng liên tục suốt đêm tại khu vực biên giới thuộc xã Thma Da, huyện Veal Ven, tỉnh Pursat (Campuchia).

Theo bộ này, từ 4 giờ 58 đến 5 giờ 25 sáng 9-12 (giờ địa phương), quân đội Thái Lan sử dụng máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn bay trinh sát vào khu vực địa hình núi Trongol, sau đó quân đội Thái Lan bắn khói độc vào khu vực này.

Từ 5 giờ 30 đến 06 giờ 10, quân đội Thái Lan bắt đầu nổ súng bằng đạn 105 mm tại vị trí Oflok Elephant. Cho đến nay, quân đội Thái Lan vẫn đang tiếp tục hoạt động nổ súng, theo Bộ Quốc phòng Campuchia.

“Bộ Quốc phòng và Lực lượng Vũ trang Campuchia tiếp tục tôn trọng và thực hiện kiên định mọi quyết định của Chính phủ Vương quốc Campuchia nhằm giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình theo đúng luật pháp quốc tế, để bảo vệ chủ quyền, sự ổn định của lãnh thổ và an toàn của nhân dân Campuchia” - theo tuyên bố của bộ này.

Campuchia cáo buộc phía Thái Lan đã vi phạm lệnh ngừng bắn và tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan, tái sử dụng vũ lực xâm phạm lãnh thổ Campuchia.

Campuchia kêu gọi phía Thái Lan khôi phục ngừng bắn và tuyên bố chung.

Khói bốc lên tại biên giới Thái Lan - Campuchia ngày 8-12. Ảnh: BANGKOK POST

Trong khi đó, Quân khu 2 của Thái Lan sáng 9-12 nói rằng Campuchia đã nổ súng trước và tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền Thái Lan bằng biện pháp quân sự tương xứng, theo tờ Nation.

Lúc 4 giờ 50 sáng 9-12, Quân khu 2 báo cáo rằng lực lượng Campuchia đã mở một chiến dịch quân sự mới, phóng pháo phản lực BM-21 vào 4 vị trí của Thái Lan dọc biên giới, gồm Sam Taet, Phoo Phee, Chong Ta Tew và Prasat Ta Khuai.

Quân khu 2 nói rằng binh sĩ Campuchia là bên nổ súng trước, buộc Thái Lan phải đáp trả.

Tuyên bố của Quân khu 2 nhấn mạnh rằng lực lượng Thái Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả theo quy tắc sử dụng vũ lực nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa, chấm dứt hỏa lực đối phương và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân ở các cộng đồng biên giới.

Theo Nation, giao tranh trong khu vực vẫn đang tiếp diễn, hai bên tiếp tục đấu pháo.