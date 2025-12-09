Thời sự sáng 9-12: Hàng nghìn người phải sơ tán giữa giao tranh căng thẳng Thái Lan - Campuchia 09/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 9-12: Bắt tạm giam tài xế xe tải rẽ vào cây xăng khiến 2 người tử vong ở Huế; CSGT TP.HCM xác minh clip thanh niên bốc đầu xe máy; Nga đạt bước tiến lớn trên tiền tuyến giữa lúc đàm phán với Ukraine 'căng như dây đàn'; Hàng nghìn người phải sơ tán giữa giao tranh căng thẳng Thái Lan - Campuchia...

Giao tranh tại biên giới Thái Lan - Campuchia khiến hàng ngàn người phải sơ tán.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ lo ngại cho người dân đã được sơ tán tới các khu trú ẩn tạm thời ở những tỉnh biên giới, đồng thời cho biết ông đã chỉ thị tất cả các cơ quan chăm lo sát sao cho người dân ở mức tốt nhất có thể.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết tại tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia) tổng cộng 1.157 hộ dân đã được sơ tán đến nơi an toàn sau khi căng thẳng bùng phát.