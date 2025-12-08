Biên giới Thái Lan-Campuchia tiếp tục giao tranh, nhiều thương vong; F-16 Thái Lan tấn công khu casino Campuchia 08/12/2025 15:33

(PLO)- Đến trưa 8-12, giao tranh tại biên giới Thái Lan-Campuchia vẫn tiếp diễn khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Hai bên tiếp tục đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau.

Đến trưa 8-12, giao tranh tại biên giới Thái Lan-Campuchia vẫn tiếp diễn, khiến thêm 1 binh sĩ thiệt mạng và hàng ngàn người phải sơ tán.

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố chấm dứt đàm phán với Campuchia

Chiều 8-12, Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố chấm dứt mọi kênh đàm phán với Campuchia, đồng thời khẳng định ông không còn xem xét vai trò can thiệp của ông Trump hay Thủ tướng Anwar.

Ông nhấn mạnh đây là vấn đề thuần túy giữa Thái Lan và “đối phương”, bác bỏ lo ngại về khả năng Mỹ áp thuế, và tuyên bố bản tuyên bố chung hiện đã vô hiệu.

Trước đó, ông Anutin nói rằng Thái Lan sẽ triển khai các chiến dịch quân sự chống lại Campuchia “trong mọi trường hợp cần thiết” theo một nghị quyết của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh xung đột biên giới, theo tờ Nation.

Ông Anutin cho biết rằng kể từ ngày 7-12 đã xảy ra nhiều vụ đụng độ vũ trang giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia tại nhiều điểm dọc biên giới.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trong cuộc họp báo ngày 8-12. Ảnh: NATION

Vị thủ tướng cho biết NSC đã họp vào sáng 8-12 và thống nhất rằng chính phủ sẽ hành động theo quyết nghị của NSC: Thái Lan sẽ tiến hành các chiến dịch quân sự trong mọi trường hợp cần thiết, tùy theo tình hình thực địa; đồng thời sẽ áp dụng thêm các biện pháp quân sự khi cần thiết.

Ông Anutin nói chính phủ hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của lực lượng vũ trang Thái Lan. Ông cũng bày tỏ lo ngại cho người dân đã được sơ tán tới các khu trú ẩn tạm thời ở những tỉnh biên giới, đồng thời cho biết ông đã chỉ thị tất cả các cơ quan chăm lo sát sao cho người dân ở mức tốt nhất có thể.

Thủ tướng Anutin khẳng định Thái Lan không tìm kiếm bạo lực và “chưa bao giờ là bên khơi mào hay xâm lấn”.

Cũng theo ông Anutin, Thái Lan “sẽ không cho phép bất kỳ hành vi xâm phạm chủ quyền nào” và sẽ hành động có lý trí, thận trọng, dựa trên các nguyên tắc hòa bình, an ninh và những cân nhắc nhân đạo.

Bình luận của ông Anutin được đưa ra không lâu sau khi Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết có thông tin về binh sĩ thứ hai của Thái Lan thiệt mạng trong đợt giao tranh biên giới mới nhất với Campuchia.

“Tôi xin xác nhận hiện có 1 trường hợp tử vong đã được xác nhận và 1 trường hợp chưa được xác nhận, cùng với 8 binh sĩ bị thương” - theo người phát ngôn quân đội Thái Lan, ông Winthai Suvaree.

Ông Winthai nói rõ rằng Campuchia đã chuẩn bị chiến dịch quân sự, vũ khí hạng nặng và hệ thống yểm trợ hỏa lực với ý định tấn công nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Thái Lan.

Ông cho rằng Campuchia có thể sử dụng vũ khí tầm xa để đánh vào các khu vực sâu trong lãnh thổ Thái Lan, bao gồm sân bay Buri Ram và Bệnh viện Prasat ở tỉnh Surin, nằm cách biên giới khoảng 30 km.

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng các chiến dịch không kích của Thái Lan chỉ nhằm vào các căn cứ quân sự của Campuchia nhằm chặn đứng những cuộc tấn công có thể gây thương vong thêm cho phía Thái Lan.

Liên quan việc Thái Lan triển khai tiêm kích F-16, ông Winthai khẳng định vũ khí do tiêm kích Thái Lan triển khai có độ chính xác cao và không gây ảnh hưởng tới dân thường Campuchia.

Ông Winthai nói thêm rằng 1 tiêm kích F-16 đã tấn công một khu phức hợp casino vì nơi này được sử dụng làm trung tâm chỉ huy cho hoạt động máy bay không người lái (UAV) quân sự của Campuchia.

Campuchia chưa bình luận về các phát ngôn của phía Thái Lan.

Campuchia sơ tán hơn 1.100 hộ dân vùng biên giới

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata nói rằng tính đến 11 giờ trưa 8-12 (giờ địa phương), quân đội Thái Lan vẫn tiếp tục nổ súng nhằm vào lực lượng Campuchia và các vị trí dân cư, theo tờ Thmey Thmey.

“Các cuộc tấn công của quân đội Thái đã lan vào những ngôi làng nơi người dân sinh sống ở tỉnh Oddar Meanchey và tỉnh Preah Vihear, khiến một số thường dân bị thương” - bà Maly nói.

Người phát ngôn lưu ý rằng “lực lượng Campuchia đến nay vẫn chưa đáp trả gì, vì kiên trì tôn trọng và thực thi thỏa thuận ngừng bắn và Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan”.

Bà Maly liệt kê nhiều loại vũ khí mà Campuchia cáo buộc Thái Lan sử dụng trong cuộc tấn công sáng nay, bao gồm: đạn MP-60, pháo 155 mm, xe tăng, nhiều loại pháo khác cùng chiến đấu cơ F-16.

Cùng ngày, ông Net Phaktra - Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết tại tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia) tổng cộng 1.157 hộ dân đã được sơ tán đến nơi an toàn sau khi căng thẳng bùng phát.

Ông Neth Pheaktra cũng cho biết các cuộc đụng độ biên giới đã khiến 4 thường dân Campuchia thiệt mạng.

"Ít nhất 4 thường dân Campuchia đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Thái Lan" tại các tỉnh biên giới Oddar Meanchey và Preah Vihear, ông nói với hãng tin AFP, đồng thời đưa tin về 10 dân thường bị thương.

Trước đó, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen thông báo trên mạng xã hội Facebook rằng ông đã “huỷ tất cả các cuộc hẹn” để tới trao đổi với Thủ tướng Hun Manet và cùng chỉ huy lực lượng vũ trang chống lại các hành vi gây hấn của Thái Lan.

Tờ Khmer Times đăng tải hình ảnh người dân Campuchia ở biên giới sơ tán trong sáng 8-12.