Nóng: Súng nổ tại biên giới Campuchia-Thái Lan; Bangkok triển khai tiêm kích F-16 08/12/2025 08:47

(PLO)- Căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan nóng trở lại sáng 8-12 với việc hai bên cáo buộc nhau nổ súng, Bangkok triển khai tiêm kích F-16 ra trận địa.

Ngày 8-12, Trung tướng Maly Socheata - phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - nói rằng vào khoảng 5 giờ 4 phút sáng 8-12, lực lượng Thái Lan đã tấn công một đơn vị Campuchia tại khu vực An Ses (Thái Lan gọi là Chong An Ma), theo Facebook Bộ Quốc phòng Campuchia.

Bà Socheata nói rằng phía Thái Lan sau đó tiếp tục nhiều lần khai hỏa từ xe tăng hướng vào đền Tamone Thom, khu vực 5 Makara gần đền Preah Vihear và khu vực Chomka Chek.

Campuchia cho rằng đợt tấn công này diễn ra sau nhiều ngày Thái Lan “gia tăng các hành động khiêu khích”, trong đó có vụ việc tại khu vực Prorlean Thmar một ngày trước đó.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết nước này không có bất kỳ hành động đáp trả nào trong cả 2 đợt tấn công, đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình hình trên thực địa. Campuchia cũng thông báo cho Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) và sẽ đề nghị nhóm này mở cuộc điều tra nhằm “bảo đảm tính minh bạch, công bằng và khách quan”.

Tiêm kích F-16 của Thái Lan. Ảnh: KHÔNG QUÂN THÁI LAN

Bộ Quốc phòng Campuchia lên án mạnh mẽ hành động của Thái Lan, cho rằng đây là “vi phạm nghiêm trọng” Tuyên bố chung Campuchia - Thái Lan ký ngày 26-10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2025.

Phần mình, phía Thái Lan cho biết Campuchia là bên nổ súng trước, tấn công nhiều vị trí dọc biên giới. Bangkok còn nói phía Phnom Penh đã nã pháo tấn công lực lượng Thái Lan ở căn cứ Anupong, khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 1 người bị thương, theo tờ Khaosod.

Trung tướng Winthai Suwaree - người phát ngôn Lục quân Hoàng gia Thái Lan - cho biết Thái Lan đã bắt đầu triển khai máy bay tấn công các mục tiêu (cụ thể là các trận địa hỏa lực hỗ trợ của Campuchia) tại khu vực Chong An Ma.

Thông tin bổ sung từ Không quân Hoàng gia Thái Lan xác nhận tiêm kích F-16 đã được triển khai làm nhiệm vụ yểm trợ đường không, với mục tiêu là các trận địa pháo Campuchia đang bắn sang lãnh thổ Thái Lan. Chiến dịch vẫn đang được tiến hành.

Theo báo Khaosod, hai bên vẫn tiếp tục đấu súng tại biên giới.