Chiến sự Nga-Ukraine 8-12: Nga siết chặt vòng vây tại Donetsk; Nguy cơ thảm họa tại đập Pechenihy 08/12/2025 08:24

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng trên khắp các mặt trận, như Donetsk, Zaporizhia,...

Ukraine tuyên bố đạt bước tiến ở Dnipropetrovsk

Trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh tấn công, Ukraine đã tái chiếm một ngôi làng ở tỉnh Dnipropetrovsk. Tuy nhiên trong khi đó các lực lượng Nga đạt được bước tiến tại các tỉnh Donetsk và Zaporizhia, theo báo cáo từ dự án bản đồ nguồn mở DeepState và quân đội Ukraine.

Cụ thể, Lữ đoàn Cơ giới số 67 của Ukraine thông báo đã giải phóng làng Tykhe (tỉnh Dnipropetrovsk) và thượng cờ tại đó, theo tờ The Kyiv Independent.

Trong bài đăng trên Facebook ngày 6-12 kèm video về chiến dịch, Lữ đoàn cho biết: "Thông qua các hành động phối hợp, lên kế hoạch kỹ lưỡng và quyết đoán, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 67 đã đánh bật các lực lượng Nga khỏi Tykhe và quét sạch quân chiếm đóng khỏi ngôi làng".

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Trước đó, ngày 21-11, các kênh truyền thông Nga đã tung video binh sĩ vẫy cờ gần Oleksandrivka và tuyên bố nhóm tác chiến phía Đông đã chiếm được Tykhe và Vidradne.

Tuy nhiên, ở những mặt trận khác, tình hình vẫn rất căng thẳng. DeepState ngày 7-12 cho biết rằng quân đội Nga đã tiến gần khu định cư Yampil (TP Kramatorsk, tỉnh Donetsk) và chiếm đóng Solodke (quận Polohiv, tỉnh Zaporizhia).

Diễn biến này nằm trong chuỗi tiến quân ổn định của Nga trước thềm giao tranh mùa đông. Solodke nằm ngay phía Đông Bắc thị trấn nhỏ Huliaipole, nơi đang đứng trước nguy cơ khi Nga mở rộng đà tấn công vào khu vực đông Zaporizhia.

Nguy cơ thảm họa tại đập Pechenihy

Ngày 7-12, Thị trưởng TP Pechenihy - ông Oleksandr Husarov thông báo Nga đã tấn công đập hồ chứa Pechenihy tại tỉnh Kharkiv, buộc phải đóng cửa giao thông trên mặt đập. Hồ chứa Pechenihy là nguồn cung cấp nước cho Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

Ông Husarov cho biết giao thông đã bị đình chỉ từ 12 giờ trưa (giờ địa phương) sau một cú đánh trực diện vào đập. Báo cáo chưa cung cấp chi tiết về loại vũ khí tấn công hay mức độ thiệt hại.

Quân đoàn 16 của quân đội Ukraine tuyên bố họ đã chuẩn bị cho tình huống con đập bị "hư hại nghiêm trọng" và sẵn sàng kích hoạt các kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

"Phía Ukraine từ lâu đã nhận thức được các rủi ro tiềm ẩn và sẵn sàng cho tình huống con đập bị hư hại nghiêm trọng. Các kế hoạch ứng phó phù hợp đã được xây dựng từ trước” - quân đoàn 16 cho biết.

Đơn vị này nhấn mạnh đập Pechenihy là "cơ sở cực kỳ quan trọng cung cấp nước, ổn định hệ sinh thái và an ninh cho hàng chục khu định cư ở tỉnh Kharkiv", đồng thời cáo buộc vụ tấn công là "vi phạm thô bạo luật nhân đạo quốc tế và đủ yếu tố cấu thành tội ác chiến tranh".

Nga tuyên bố siết chặt vòng vây tại Donetsk

Ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), vừa tuyên bố các lực lượng Nga đang tiếp cận thành phố chiến lược Konstantinovka thuộc tỉnh Donetsk từ một hướng tấn công mới sau khi giành quyền kiểm soát 2 khu định cư lân cận.

"Các khu định cư Bezymyannoye và Klinovoye đã được giải phóng. Điều này cho phép quân đội tiến về phía Konstantinovka từ thêm một hướng nữa" - ông Pushilin cho hay ngày 7-12.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo ông Pushilin, giao tranh ác liệt đang diễn ra tại các vùng ngoại ô phía đông nam của Konstantinovka, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Bên cạnh đó, chiến sự vẫn tiếp diễn tại mặt trận Seversk (Donetsk). Các lực lượng Nga đang đẩy mạnh tiến công về phía Zakotnoye và Platonovka nhằm mục tiêu đẩy lùi đối phương khỏi bờ đối diện của sông Seversky Donets.

Tại khu vực Lyman, quân đội Nga đang giao tranh gần các khu vực Yampole, Drobyshevo, Yarovaya, Alexandrovka và Korovy Yar.

"Các đơn vị của chúng tôi đang tiến về phía Lyman từ nhiều hướng khác nhau" - ông Pushilin nói thêm.

Nga: Thắng lợi quân sự củng cố vị thế ngoại giao

Ngày 7-12, Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov nhận định rằng những thành công liên tiếp của Lực lượng Vũ trang Nga trên chiến trường đã tạo ra bầu không khí thuận lợi hơn cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên Steve Witkoff.

"Quân đội của chúng ta trên tiền tuyến đã đảm bảo rằng các cuộc đàm phán này diễn ra trong một bối cảnh thuận lợi hơn" - ông Ushakov trả lời phỏng vấn đài VGTRK.

"Chúng ta đang tiến lên một cách tự tin và không ai có thể phủ nhận điều này, kể cả người Mỹ" - ông Ushakov nhấn mạnh.

Trợ lý Điện Kremlin cũng dẫn lại lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với ông Volodymyr Zelensky, cho rằng phía Ukraine lẽ ra đã có thể đạt được những điều khoản có lợi hơn vào tháng 2, nhưng hiện tại vị thế của Kiev đang ngày càng xấu đi.

Tổng thống Czech: Châu Âu có thể buộc phải bắn hạ UAV Nga

Trả lời phỏng vấn tờ Sunday Times (Anh) ngày 7-12, Tổng thống Czech Petr Pavel nhấn mạnh rằng các nước châu Âu có thể buộc phải có hành động cứng rắn hơn, bao gồm việc bắn hạ các phương tiện bay của Nga xâm phạm không phận NATO.

"Tôi tin rằng sẽ đến lúc, nếu những vi phạm này cứ tiếp diễn, chúng ta sẽ buộc phải sử dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn, bao gồm cả khả năng bắn hạ máy bay hoặc UAV của Nga" - ông Pavel nói.

"Nga sẽ không đời nào chấp nhận việc không phận của họ bị xâm phạm liên tục. Và chúng ta cũng phải làm điều tương tự" - ông nhấn mạnh.

Ông Pavel nhận định việc máy bay và UAV Nga tiến vào không phận NATO là hành động "có chủ đích, được lên kế hoạch kỹ lưỡng và tập trung vào một số mục tiêu cụ thể". Các mục tiêu này bao gồm việc phô trương năng lực của Nga, thăm dò hệ thống phòng không phương Tây và "thử thách quyết tâm hành động tự vệ của chúng ta".

Bên cạnh cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Pavel cho rằng châu Âu cần hướng tới một thỏa thuận an ninh toàn lục địa mới với Moscow sau khi đạt được hòa bình trên cơ sở tôn trọng chủ quyền Ukraine.

Ông mô tả "phiên bản hiện đại" của khuôn khổ này sẽ là một hiệp ước toàn châu Âu, nơi Nga công nhận chủ quyền lãnh thổ của các bên ký kết và chấp nhận "các ràng buộc có thể cưỡng chế đối với hành vi của mình".

Đây có thể được coi là "phiên bản mới' của Hiệp ước Helsinki năm 1975, vốn được thiết lập để cải thiện quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ, cùng đồng minh hai nước, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Hiệp ước Helsinki năm 1975 không ràng buộc pháp lý.

"Một cuộc đàm phán như vậy phải được dẫn dắt từ 2 phía bình đẳng. Không phải là Nga áp đặt lên chúng ta, mà là đi đến một thỏa thuận nhằm tái lập tình trạng tương tự như chúng ta đã có vào cuối thập niên 70" - ông Pavel nói.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.