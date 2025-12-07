Đặc phái viên Mỹ: Thỏa thuận hòa bình Ukraine 'rất gần', nhưng còn 2 rào cản 07/12/2025 18:01

(PLO)- Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine - ông Keith Kellogg nói rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine đã đã bước vào “10 m cuối cùng”

Ngày 6-12, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine - ông Keith Kellogg nói rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine đã “rất gần” và hiện phụ thuộc vào việc giải quyết 2 vấn đề lớn còn tồn đọng: tương lai vùng Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, theo hãng tin Reuters.

“Nếu giải quyết được hai vấn đề đó, tôi nghĩ phần còn lại sẽ tiến triển tương đối thuận lợi”- ông Kellogg nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine - ông Keith Kellogg. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Đặc phái viên Mỹ cho rằng nỗ lực giải quyết xung đột đã bước vào “10 m cuối cùng”, và theo ông, đó luôn là đoạn khó khăn nhất.

“Chúng ta thật sự, thật sự rất gần [một thỏa thuận]” - ông Kellogg nhấn mạnh.

Ông Kellogg nói rằng tổng cộng Nga và Ukraine đã chịu hơn 2 triệu thương vong kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo Reuters, Nga hiện kiểm soát 19,2% lãnh thổ, bao gồm bán đảo Crimea, toàn bộ tỉnh Luhansk, hơn 80% tỉnh Donetsk, khoảng 75% tỉnh Kherson và Zaporizhzhia, cùng một phần nhỏ các tỉnh Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Một kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ bị rò rỉ hồi tháng trước đã khiến giới chức Ukraine và châu Âu lo ngại, vì họ cho rằng các đề xuất này nhượng bộ những yêu cầu chính của Moscow về việc ngăn Ukraine gia nhập NATO, công nhận Nga kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine và áp đặt hạn chế lên quân đội Ukraine.

Theo Điện Kremlin, những đề xuất đó - hiện Nga nói gồm 27 điểm - đã được chia thành 4 phần riêng biệt. Nội dung chi tiết chưa được công bố.

Theo các đề xuất ban đầu của Mỹ, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ được khởi động lại dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), và điện sản xuất ra sẽ được chia đều cho Nga và Ukraine.

Cũng trong ngày 6-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm dài với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner.

Một nguồn tin nói với trang Axios rằng phần thảo luận về lãnh thổ vẫn là khó khăn nhất. Theo một nguồn tin thứ hai, Moscow tiếp tục yêu cầu Kiev rút khỏi các khu vực ở Donbas mà Nga đang kiểm soát và Mỹ đang cố gắng tìm các phương án thay thế nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.

Các bảo đảm an ninh cho Ukraine cũng là trọng tâm lớn khác. Một nguồn tin cho biết Mỹ và Ukraine đã tiến gần hơn tới một lập trường chung và đạt “tiến triển đáng kể”, nhưng nói thêm rằng cả hai chính phủ vẫn cần bảo đảm diễn giải dự thảo bảo đảm an ninh theo cùng một cách.