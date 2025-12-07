Mỹ ra hạn một năm để châu Âu xoay sở gánh vác NATO? 07/12/2025 06:58

(PLO)- Các nguồn tin nói rằng Mỹ muốn châu Âu tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ của NATO trước năm 2027.

Mỹ muốn châu Âu tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ của NATO trước năm 2027, thời hạn gấp rút này khiến một số quan chức châu Âu cho rằng khó thể thực hiện, hãng AFP ngày 6-12 dẫn các nguồn tin.

Theo 5 nguồn tin am hiểu các cuộc trao đổi nội bộ, thông điệp này được đưa ra tại cuộc họp ở Washington, D.C trong tuần này giữa các nhân viên Lầu Năm Góc phụ trách chính sách NATO và nhiều phái đoàn châu Âu.

Việc chuyển gánh nặng phòng thủ từ Mỹ sang các thành viên NATO ở châu Âu sẽ làm thay đổi sâu sắc cách Mỹ phối hợp với các đối tác quân sự quan trọng nhất của mình.

Trong cuộc họp, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết Washington vẫn chưa hài lòng với những bước tiến mà châu Âu đạt được trong việc tăng cường năng lực phòng thủ kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo các nguồn tin, các quan chức Mỹ đã nói với phía châu Âu rằng nếu châu Âu không đáp ứng thời hạn 2027, Washington có thể ngừng tham gia một số cơ chế điều phối phòng thủ của NATO.

Một quan chức Mỹ cho biết một số nghị sĩ tại quốc hội Mỹ đã nắm được và lo ngại về thông điệp mà Lầu Năm Góc gửi tới các nước châu Âu.

Theo AFP, năng lực phòng thủ thông thường gồm các tài sản phi hạt nhân, từ binh sĩ đến vũ khí. Các quan chức không giải thích Mỹ sẽ đánh giá tiến độ của châu Âu trong việc gánh phần lớn trách nhiệm này như thế nào.

Ngoài ra, cũng không rõ thời hạn 2027 phản ánh lập trường của chính quyền Tổng thống Donald Trump hay chỉ là quan điểm của một số quan chức Lầu Năm Góc.

Nhiều quan chức châu Âu cho rằng thời hạn 2027 là không thực tế, bất kể Washington đo tiến độ ra sao, bởi châu Âu cần nhiều hơn tiền bạc và ý chí chính trị để trong ngắn hạn có thể thay thế một số năng lực mà Mỹ đang cung cấp.

Bên cạnh nhiều thách thức khác, các đồng minh NATO đang đối mặt tình trạng tồn đọng đơn hàng đối với trang bị quân sự mà họ muốn mua.

Dù quan chức Mỹ khuyến khích châu Âu mua thêm khí tài do Mỹ sản xuất, nhiều loại vũ khí và hệ thống phòng thủ được đánh giá cao của Mỹ sẽ mất nhiều năm mới bàn giao nếu đặt mua ngay lúc này.

Mỹ cũng đóng góp những năng lực không thể mua được, như khả năng tình báo, giám sát và trinh sát đặc thù.

Bình luận về diễn biến trên, một quan chức NATO đại diện cho liên minh cho biết các đồng minh châu Âu đã bắt đầu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh của châu lục, nhưng không đề cập thời hạn 2027.

“Các đồng minh nhận thấy cần đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng và chuyển gánh nặng phòng thủ quy ước từ Mỹ sang châu Âu” - quan chức này nói.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Kingsley Wilson nói rằng Mỹ luôn nhấn mạnh nhu cầu để châu Âu đi đầu trong phòng thủ khu vực.

“Chúng tôi cam kết phối hợp thông qua các cơ chế điều phối của NATO nhằm củng cố liên minh và bảo đảm khả năng tồn tại lâu dài, khi các đồng minh châu Âu ngày càng đảm nhiệm nhiều hơn trách nhiệm răn đe và phòng thủ quy ước ở châu Âu” - ông Wilson nói.