Chiến sự Nga - Ukraine 7-12: Lưới điện khắp Ukraine bị nhắm mục tiêu giữa mùa đông; Xung đột đang bước vào giai đoạn quyết định? 07/12/2025 08:10

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Hàng ngàn UAV được phóng từ hai bên; Ông Zelensky chuẩn bị gặp lãnh đạo Anh, Pháp Đức.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với loạt diễn biến nóng trên chiến trường.

Kiev: Nga tập kích quy mô lớn vào lưới điện trên toàn Ukraine

Các quan chức Ukraine đưa tin lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào TP Kremenchuk (miền trung Ukraine) vào đêm 6 rạng sáng 7-12, theo tờ Kyiv Independent.

Tiếng nổ ở TP bắt đầu vào khoảng 1 giờ 30 sáng 7-12 (giờ địa phương) khi Không quân Ukraine cảnh báo về một loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đang lao tới.

Một số tên lửa siêu thanh Kinzhal cùng hàng chục UAV của Nga đã được phóng về phía TP.

Vẫn chưa có thông tin chính thức về thương vong hoặc mức độ thiệt hại.

Không quân Ukraine đã ban hành cảnh báo không kích trên toàn quốc khi máy bay MiG-31K của Nga, có khả năng phóng tên lửa siêu thanh, cất cánh.

Theo Kyiv Independent, vụ tấn công vào Kremenchuk diễn ra chỉ vài giờ sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào các TP của Ukraine, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tỉnh Kiev trúng không kích vào ngày 6-12. Ảnh: CƠ QUAN TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP NHÀ NƯỚC UKRAINE

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 653 UAV Shahed, 36 tên lửa hành trình và 17 tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, 60 cuộc tấn công đã được ghi nhận tại 29 địa điểm.

“Mục tiêu chính của các cuộc tấn công này một lần nữa lại là cơ sở hạ tầng năng lượng” - Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên Telegram.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại các cơ sở sản xuất, phân phối và truyền tải điện ở Kiev, Chernihiv, Lviv, Odesa, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv và Kharkiv.

Tại tỉnh Chernihiv, UAV Nga đã tấn công vào một khu dân cư cũng như cơ sở hạ tầng quan trọng ở cả khu vực này và TP Chernihiv, Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước đưa tin.

Ông Vitaliy Zaichenko, người đứng đầu công ty điều hành lưới điện nhà nước Ukrenergo của Ukraine, nói rằng cuộc tấn công này “khá nghiêm trọng” đối với hệ thống điện của Ukraine.

Tính đến ngày 6-12, tình trạng mất điện đã xảy ra ở các tỉnh Odessa, Chernihiv, Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk và Mykolaiv.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine - ông Ihor Klymenko viết trên Telegram rằng có thương vong dân sự, với ít nhất 8 người bị thương trong 24 giờ qua.

Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã tổn thất 1.179.790 quân kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.180 thương vong trong ngày 6-12.

Cũng theo bộ này, lực lượng Ukraine đã thực hiện thêm một “đòn tấn công thành công” vào Nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga trong đêm ngày 5, rạng sáng 6-12, đánh dấu vụ tấn công thứ 9 vào nhà máy lọc dầu này trong năm nay.

“Nhà máy lọc dầu Ryazan, với công suất thiết kế 17,1 triệu tấn dầu mỗi năm, là một trong những doanh nghiệp lọc dầu lớn nhất tại Liên bang Nga” - Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết trên mạng xã hội.

. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã gây thiệt hại cho Ukraine khoảng 1.450 binh sĩ trong ngày 6-12, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Nga đã thực hiện cuộc tấn công lớn bằng hệ thống tên lửa Kinzhal nhằm vào các doanh nghiệp phức hợp công nghiệp-quân sự và các cơ sở năng lượng của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev ở Nga.

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 366 UAV cánh cố định của Ukraine chỉ trong một ngày.

“Hệ thống phòng không đã bắn hạ hai tên lửa của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và 366 UAV cánh cố định” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Bloomberg: Xung đột ở Ukraine bước vào giai đoạn quyết định

Cuộc xung đột ở Ukraine đang bước vào “giai đoạn có khả năng quyết định” khi châu Âu đang trải qua rạn nứt trong quan hệ với Mỹ, hãng Bloomberg đưa tin ngày 6-12.

Theo Bloomberg, các nhà lãnh đạo châu Âu rất quan ngại về những nỗ lực của Mỹ nhằm dàn xếp một thỏa thuận ở Ukraine mà Brussels coi là sự đầu hàng của phương Tây.

Điều này đã làm suy giảm niềm tin của châu Âu vào chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, Bloomberg lưu ý rằng vẫn chưa rõ liệu châu Âu có thể xây dựng được một kế hoạch khả thi để tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine mà không có sự tham gia của Mỹ hay không.

Ông Zelensky chuẩn bị gặp lãnh đạo Anh, Pháp, Đức

(Từ trái sang) Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine hồi tháng 5. Ảnh: dpa

Các lãnh đạo Pháp, Đức và Anh sẽ gặp Tổng thống Zelensky tại thủ đô London (Anh) vào ngày 8-12 để thảo luận về nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình sau khi Nga tiến hành thêm một đợt tấn công quy mô lớn, theo Bloomberg.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo về cuộc họp trong một bài đăng trên mạng xã hội, trong đó ông lên án các cuộc tấn công mới nhất của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng và đường sắt của Ukraine.

“Nga đang tự đẩy mình vào con đường leo thang và không tìm kiếm hòa bình” - ông Macron viết, đồng thời nhấn mạnh rằng “chúng ta phải tiếp tục gây sức ép buộc Nga lựa chọn hòa bình”.

Tổng thống Macron cho biết ông, Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ đánh giá tình hình tại Ukraine và tiến trình đàm phán đang diễn ra với sự tham gia của Mỹ.

Mỹ hôm 5-12 cho biết các nhà đàm phán của Mỹ đã thống nhất với Ukraine về một “khuôn khổ các thỏa thuận an ninh” và thảo luận về các năng lực răn đe cần có trong một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga.

Ông Zelensky ngày 6-12 cho biết ông đã trao đổi với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Trump - ông Jared Kushner, về vòng đàm phán mới nhất. Lãnh đạo Ukraine viết trên mạng xã hội rằng đôi bên “đã thống nhất các bước tiếp theo và định dạng cho các cuộc thảo luận với Mỹ”.