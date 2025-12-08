Điện Kremlin nói về Bỉ và rủi ro pháp lý chuyện tịch thu tài sản Nga 08/12/2025 05:58

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng các nước phương Tây đều muốn tài sản của Nga, song không chính phủ nào muốn cùng Bỉ chịu rủi ro pháp lý liên quan chuyện thu tài sản Moscow để tài trợ cho Ukraine.

Ngày 7-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng dù các nước châu Âu muốn số tiền từ tài sản của Nga, nhưng không quốc gia nào muốn chia sẻ rủi ro pháp lý với Bỉ trong việc tịch thu khối tài sản này, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Bỉ khá khôn ngoan khi nói rằng: Nghe này, chúng tôi sẽ phải gánh chịu cả trách nhiệm pháp lý quốc gia lẫn trách nhiệm pháp lý cá nhân cho những bước đi này" - ông Peskov nói.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, không bên nào sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm này hay đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào với Bỉ.

"Không ai muốn cùng gánh vác trách nhiệm với họ, nhưng ai cũng rất muốn số tiền này" - ông Peskov nói thêm.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Bỉ cũng như các nước châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Hiện có khoảng 210 tỉ euro (244,5 tỉ USD) tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại châu Âu, trong đó 185 tỉ euro (215 tỉ USD) được giữ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Euroclear của Bỉ.

Đó là lý do Bỉ phản đối kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) về việc tịch thu tài sản thuộc chủ quyền của Nga để cấp cho Ukraine dưới danh nghĩa "khoản vay bồi thường chiến tranh".

Thủ tướng Bỉ Bart de Wever cảnh báo rằng kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine vay từ lợi nhuận thu được từ tài sản Nga bị đóng băng có thể vi phạm luật pháp quốc tế và gây bất ổn cho thị trường tài chính toàn cầu.

Ông lưu ý rằng các quốc gia có lượng dự trữ lớn đặt tại châu Âu có thể sẽ cân nhắc rút tiền, đồng thời đề cập “rủi ro thực tế” rằng EU cuối cùng có thể phải hoàn trả khoản tiền đó, đồng nghĩa các quốc gia thành viên sẽ phải cung cấp bảo đảm.

Ông de Wever cũng lo ngại nguy cơ Nga trả đũa, đặc biệt nhằm vào Euroclear và Bỉ, đồng thời cho rằng các tài sản đóng băng có thể là “quân bài” trong đàm phán hòa bình nên không nên đụng tới lúc này.

Song song đó, Euroclear và Ngân hàng Quốc gia Bỉ cũng gửi thư riêng tới EU, cảnh báo giới lãnh đạo khối về các rủi ro pháp lý và tài chính của kế hoạch này.

Trong cảnh báo tương tự, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Bỉ Pierre Wunsch bày tỏ lo ngại về “bất kỳ phương án huy động vốn nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến hồ sơ rủi ro của Euroclear Bank (một nhánh của Euroclear)”.

Phản hồi về lo ngại của Bỉ, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết EU đã “rất chú ý” và đã điều chỉnh đề xuất nhằm chia sẻ rủi ro một cách công bằng.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và Thủ tướng Friedrich Merz đều thừa nhận lo ngại của Bỉ là “chính đáng”, “không thể phủ nhận”, nhưng khẳng định vấn đề có thể giải quyết nếu toàn bộ EU cùng chia sẻ rủi ro.

Ngoại trưởng Hà Lan David van Weel nhấn mạnh nguồn tiền cho Ukraine là thiết yếu và cam kết các nước EU sẽ không để Bỉ “đứng một mình”.

Vấn đề sẽ tiếp tục được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh EU ngày 18-12, nơi các lãnh đạo châu Âu dự kiến bàn sâu hơn về nhu cầu tài chính của Ukraine trong thời gian tới.