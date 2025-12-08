Ông Medvedev bình luận về Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ 08/12/2025 05:46

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ cho thấy cánh cửa cơ hội cho đối thoại đã được mở ra.

Ngày 7-12, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định rằng Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ đang phát đi tín hiệu rằng Washington đã sẵn sàng thảo luận cấu trúc an ninh toàn cầu, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Đây chưa hẳn là một cử chỉ thân thiện, nhưng đã là một tín hiệu khá rõ ràng: Mỹ sẵn sàng thảo luận về cấu trúc an ninh thay vì áp đặt các lệnh trừng phạt vô tận và vô nghĩa" - ông Medvedev viết trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, cựu tổng thống Nga cũng lưu ý các hạn chế mới mà Mỹ áp đặt lên dầu mỏ của Nga vẫn cho thấy sự tiếp nối của các đường lối cũ.

Ông Medvedev lưu ý rằng lần đầu tiên sau nhiều năm, văn kiện của Mỹ không đề cập Nga như một "mối đe dọa" mà xem xét nước này với tư cách là một bên tham gia đối thoại về sự ổn định.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Vị quan chức cũng lưu ý rằng chiến lược mới của Mỹ có điều khoản dừng mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và đáng chú ý là hoàn toàn không nhắc đến Ukraine.

"Chiến lược này bất ngờ có sự tương đồng với những gì chúng tôi đã tuyên bố trong hơn một năm qua: an ninh phải được chia sẻ và chủ quyền cần được tôn trọng" - ông Medvedev nhấn mạnh, đồng thời nhắc lại đề xuất đàm phán lâu nay của Nga.

"Giờ đây, cánh cửa cơ hội cho đối thoại đã được mở ra" - ông Medvedev kết luận.

Cũng trong ngày 7-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không coi Nga là "mối đe dọa trực tiếp" trong tài liệu là một bước đi tích cực, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi xem đây là một bước tích cực” - ông Peskov nói, đồng thời cho biết Điện Kremlin sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng những thông điệp về quan hệ Nga-Mỹ mà chính quyền Tổng thống Trump gửi đi khác với cách tiếp cận của các chính quyền Mỹ trước đó.

"Nhìn chung, những thông điệp này chắc chắn trái ngược với cách tiếp cận của các chính quyền trước" - ông Peskov nhận định.

Trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ công bố hôm 4-12, Washington nêu rõ lợi ích của nước này nằm ở việc "đàm phán chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến tại Ukraine" nhằm tạo điều kiện cho quá trình phục hồi và sự tồn vong của Ukraine thời hậu chiến, ổn định các nền kinh tế châu Âu và "tái thiết lập sự ổn định chiến lược với Nga".

Theo tài liệu, sự tham gia về mặt ngoại giao của Mỹ là cần thiết để giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa các quốc gia châu Âu và Nga.