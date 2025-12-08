Campuchia đăng video học sinh chạy hoảng loạn ở biên giới, Thái Lan đóng cửa 641 trường học 08/12/2025 11:15

(PLO)- Bộ Giáo dục Campuchia đăng video ghi lại cảnh học sinh chạy tán loạn khi căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan nóng trở lại sáng 8-12.

Sáng 8-12, Bộ Giáo dục Campuchia công bố đoạn video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn khi học sinh tháo chạy khỏi lớp học để trở về nhà giữa thông tin quân đội Thái Lan có thể tiếp tục nổ súng, theo Facebook Bộ này.

Trong đoạn video, tiếng trẻ em vang lên hối thúc nhau về nhà, trong khi một nữ giáo viên khẩn trương yêu cầu học sinh tìm nơi ẩn nấp dưới các giao thông hào gần đó.

Hàng chục trường học dọc tuyến biên giới Campuchia - Thái Lan thuộc tỉnh Oddar Meanchey đã buộc phải đóng cửa tạm thời sau khi súng nổ tại biên giới hai nước sáng 8-12.

Video ghi lại cảnh học sinh chạy hoảng loạn khi căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan nóng trở lại sáng nay. Nguồn: BỘ GIÁO DỤC CAMPUCHIA



Cũng trong sáng 8-12, Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Narumon Pinyosinwat cho biết bà đã chỉ đạo Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản (OBEC) phối hợp với các phòng giáo dục địa phương thuộc 5 tỉnh (gồm Surin, Sisaket, Ubon Ratchathani, Buriram và Sa Kaeo) để tạm ngừng dạy học trực tiếp cho đến khi tình hình ổn định trở lại.

Hiện có 641 trường học ở biên giới Thái Lan phải đóng cửa tạm thời để bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và nhân viên ngành giáo dục.

Về tình hình căng thẳng, sáng 8-12, Trung tướng Maly Socheata - phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - nói rằng vào khoảng 5 giờ 4 phút sáng 8-12, lực lượng Thái Lan đã tấn công một đơn vị Campuchia tại khu vực An Ses (Thái Lan gọi là Chong An Ma), theo Facebook Bộ Quốc phòng Campuchia.

Học sinh ồ ạt ra về khi căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan nóng trở lại sáng 8-12. Ảnh: BỘ GIÁO DỤC CAMPUCHIA

Bà Socheata nói rằng phía Thái Lan sau đó tiếp tục nhiều lần khai hỏa từ xe tăng hướng vào đền Tamone Thom, khu vực 5 Makara gần đền Preah Vihear và khu vực Chomka Chek.

Bangkok nói Phnom Penh là bên nổ súng trước, tấn công nhiều vị trí dọc biên giới.

Theo thông tin từ quân đội Thái Lan sáng 8-12, đụng độ đang diễn ra ở nhiều khu vực dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, gồm Chong An Ma (Campuchia gọi là An Ses), Huai Ta Maria, Khana, Prasat Ta Muen,...

RTA cho biết đã điều tiêm kích F-16 tấn công các vị trí của Campuchia và đang yểm trợ hỏa lực tầm xa nhằm vào phía Thái Lan.