Đại quân Thể thao Việt Nam ‘xông đất’ Thái Lan, chính thức nhập cuộc SEA Games 33 07/12/2025 15:16

(PLO)- Chiều ngày 7-12, sau hành trình hơn hai giờ từ Hà Nội, đoàn Thể thao Việt Nam đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan), chính thức bắt đầu hành trình chinh phục SEA Games 33, sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á năm 2025.

Ngay khi máy bay hạ cánh, các thành viên đoàn Thể thao Việt Nam nhanh chóng di chuyển theo làn ưu tiên do Ban tổ chức SEA Games bố trí riêng cho các đoàn thể thao, giúp quá trình nhập cảnh diễn ra thuận lợi và tiết kiệm thời gian. Thẻ SEA Games - loại giấy tờ quan trọng để vào khu thi đấu, khu tập luyện và khu lưu trú - cũng được kích hoạt ngay tại sân bay, đảm bảo các VĐV và HLV nhanh chóng ổn định sinh hoạt.

Không khí hào hứng lan tỏa khắp đoàn khi mọi người bước xuống Bangkok, thể hiện sự háo hức trước một kỳ Đại hội được đánh giá đầy thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội. Sau thủ tục đón tiếp, đoàn lập tức được đưa về nơi lưu trú theo kế hoạch, sẵn sàng bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức tranh tài.

Các vận động viên Việt Nam đã đến Thái Lan. Ảnh: TM.

Theo lịch trình, lễ thượng cờ đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam tại Bangkok sẽ diễn ra vào chiều 8-12 tại Nhà thi đấu Hua Mark Indoor Stadium. Đây là nghi thức quan trọng, khẳng định sự hiện diện chính thức của Việt Nam tại SEA Games 33 và thể hiện tinh thần đoàn kết giữa 11 quốc gia trong khu vực. Với lực lượng đóng tại Chonburi, lễ thượng cờ thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 11-12 tại Wyndham Jomtien.

SEA Games 33 có ý nghĩa đặc biệt đối với Thể thao Việt Nam. Với quy mô 1.165 thành viên (bao gồm 842 VĐV, 189 HLV và 19 chuyên gia) Việt Nam tham gia thi đấu ở 47 trong tổng số 66 môn, tranh tài tại 443 nội dung. Đoàn đặt mục tiêu đầy tham vọng, phấn đấu giành từ 90 đến 100 huy chương vàng để góp mặt trong nhóm ba đoàn mạnh nhất Đại hội. Tinh thần quyết tâm này được hun đúc từ lễ xuất quân tại Hà Nội và được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn cho các tuyển thủ khi họ bước vào đấu trường khu vực.

Những niềm hy vọng vàng ở SEA Games 33. Ảnh: TM.

Trong sáng 7-12, nhóm xuất quân đầu tiên gồm 81 thành viên thuộc các môn Xe đạp, Canoeing, Bơi, Mô tô nước, Cầu mây, Thể dục dụng cụ… đã lên đường dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh. Họ mang theo kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ cũng như sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo ngành thể thao.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng đoàn SEA Games 33, khẳng định toàn đội lên đường với quyết tâm cao nhất. Ông nhấn mạnh rằng mỗi thành viên đều mang trong mình tinh thần Việt Nam mạnh mẽ, luôn hướng đến việc vượt qua giới hạn bản thân và thi đấu nỗ lực vì mục tiêu chung. Việc mọi công tác ban đầu tại Thái Lan diễn ra suôn sẻ là dấu hiệu khởi đầu thuận lợi, tiếp thêm niềm tin cho đoàn Việt Nam gặt hái nhiều thành công tại kỳ SEA Games năm nay.