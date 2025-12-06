Bảng B bóng đá nam SEA Games 33: Đánh bại U-22 Lào, Malaysia “đè” U-22 Việt Nam xuống nhì bảng 06/12/2025 18:08

Trận đấu thứ nhì bảng B SEA Games 33 vừa kết thúc, theo đó Malaysia đè U-22 Việt Nam xuống ngôi nhì bảng sau khi thắng ngược U-22 Lào 4-1.

Cả U-22 Việt Nam và Malaysia đều đánh bại U-22 Lào. Tuy nhiên U-22 Việt Nam thắng 2-1 còn Malaysia thắng 4-1. Như vậy lượt trận cuối bảng B là trận chung kết bảng, U-22 Việt Nam phải thắng Malaysia mới lên ngôi nhất bảng, còn Malaysia chỉ cần hòa là duy trì ngôi nhất bảng để vào bán kết.

Harry Danish (10)thi đấu rất nổi trội trong màu áo U-22 Malaysia. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong trường hợp hai đội hòa nhau, lúc đó U-22 Việt Nam nhì bảng với 4 điểm trong tay cũng có nhiều hy vọng vào bán kết với tư cách đội nhì bảng tốt nhất trong 3 bảng đấu. Tuy nhiên mệnh lệnh dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik là đánh bại Malaysia và điều đó U-22 Việt Nam hoàn toàn có khả năng.

Có điều thông tin từ HLV Nafuzi Zain của Malaysia cho báo chí cho biết, trận cuối vòng bảng gặp U-22 Việt Nam thì Malaysia mới có được thành phần mạnh nhất vì các cầu thủ tạm xong nhiệm vụ trong màu áo CLB và được sang Thái Lan tham dự SEA Games. Cần nói thêm U-22 Malaysia có những tuyển thủ tốt trong màu áo Johor Darul Tazim, Selangor chưa sang Thái Lan vì bận làm nhiệm vụ tại CLB.

U-22 Malaysia đánh bại Lào 4-1 vượt lên U-22 Việt Nam dẫn đầu bảng B. Ảnh: A.PHƯƠNG

Đó là những thông tin đáng chú ý cho HLV Kim Sang-sik.

Trở lại với cuộc ngược dòng của U-22 Malaysia, đội bóng trẻ Lào tiếp cận trận đấu rất tốt và cụ thể hóa bằng bàn thắng ngay phút thứ tư do công Bounphaeng đệm cận thành. Tuy nhiên sau đó Malaysia bắt đầu cuộc ngược dòng với bốn bàn thắng vào các phút 33, 59, 62 và 90+1 do công Harry Danish, Aysar Hadi, Michel Raj và Abu Khailil.

U-22 Malaysia sẽ thách thức U-22 Việt Nam vào lượt trận cuối bảng B. Ảnh: A.PHƯƠNG

Trên khán đài, toàn đội U-22 Việt Nam dự khán trận đấu, HLV Kim Sang-sik và các trợ lý chăm chú theo dõi trận.

Qua cuộc ngược dòng ấn tượng của U-22 Malaysia có lẽ toàn đội U-22 Việt Nam phải xem xét và thận trọng. Đấy là một “ẩn số” U-22 Việt Nam cần giải mã một cách hoàn hảo nhất bằng chiến thắng. Trong khi về mặt con người, đến trận gặp U-22 Việt Nam thì Malaysia mới có được thành phần mạnh nhất với nhiều cầu thủ giỏi sang Thái Lan sau.