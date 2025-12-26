Hướng đến VCK U-23 châu Á: U-23 Việt Nam 'giải quyết' được Jordan mới có thể mở cửa đi tiếp 26/12/2025 18:00

(PLO)- U-23 Việt Nam phải chinh phục thành công "ngọn núi cao" đầu tiên của vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á mới có khả năng vượt qua vòng bảng.

Với nhà vô địch tuyệt đối Đông Nam Á trong năm 2025 là tuyển U-23 Việt Nam, sân chơi châu lục vẫn luôn là một cái đích khó lòng chinh phục mà rơi vào bảng nào cũng là bảng tử thần.

Vì với trình độ bóng đá Đông Nam Á, cơ hội để "làm mưa làm gió" ở VCK châu lục không cao, càng hiếm hoi như hồi Thường Châu 2018 có nhiều đội bóng lớn không cử lực lượng mạnh nhất vì giải này không tính vé tham dự Olympic.

Mùa này, Việt Nam ở bảng A cùng chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan. Và thầy trò HLV Kim Sang-sik vinh dự đá trận mở màn trước khi lễ khai mạc diễn ra.

Sân King Abdullah Sports City tại Jeddah nơi đội trẻ Việt Nam đá trận mở màn giải với U-23 Jordan. Ảnh: AFC.

Sau khi trở thành nhà vô địch tuyệt đối Đông Nam Á từ giải U-23 Đông Nam Á đến SEA Games 33, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ vài ngày xả trại rồi lao vào chuẩn bị cho sân chơi lớn, VCK U-23 châu Á.

Cần biết chất lượng của 3 đối thủ bảng A đều rất cao, nếu không muốn nói là tất cả đều trên chân bóng đá trẻ Việt Nam. Dễ thấy nhất ở họ chính là thể hình vượt trội, với chiều cao, cân nặng và sức mạnh cơ bắp như cầu thủ châu Âu. Lứa tuổi U-23 ở khu vực Trung, Tây Á, các cầu thủ có sức mạnh nổi bật hơn hẳn đồng nghiệp Đông Nam Á.

Ngày, giờ, địa điểm U-23 Việt Nam đá trận đầu bảng A.

U-23 Jordan, đối thủ thứ nhất của Việt Nam sẽ gặp nhau vào lúc 18 giờ 30 ngày 6-1-2026 nuôi tham vọng có mặt ở trận chung kết. Jordan từng 6 lần góp mặt ở VCK U-23 châu Á và mùa này giành ngôi nhất bảng vòng loại, ghi 19 bàn, để thủng lưới chỉ 1 bàn trước các đội Turkmenistan, Bhutan và Đài Loan.

Còn với Việt Nam được dự vòng loại trên sân nhà nhưng đều thắng rất khó khăn Bangladesh 2-1,Singapore 1-0 và Yemen 1-0.

Với mục tiêu vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp nhiều khó khăn dù vẫn nuôi hy vọng vào sự quật khởi của các cầu thủ trẻ và tài cầm quân của thầy Hàn.

Trận ra quân có tính quyết định lớn cho bóng đá Việt Nam và nếu giải quyết tốt U-23 Jordan, thầy trò ông Kim có khả năng gây bất ngờ ở hai trận tiếp theo.