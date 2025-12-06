HLV của Malaysia thú nhận thua kém Việt Nam toàn diện 06/12/2025 09:24

(PLO)- Đội tuyển bóng đá nữ Malaysia vừa trải qua cú sốc lớn nhất trong lịch sử tham dự SEA Games khi nhận thất bại 0-7 trước tuyển nữ Việt Nam đang xếp thứ 37 thế giới.

Trận đấu diễn ra tại Bangkok vào đêm 5-12 đã phơi bày sự chênh lệch rõ rệt về đẳng cấp, và HLV trưởng Joel Cornelli không ngần ngại thừa nhận Malaysia không phải là đối thủ của tuyển Việt Nam.

Chỉ mới dẫn dắt Malaysia được nửa năm, HLV Cornelli cho biết toàn đội gần như đánh mất tinh thần ngay từ những phút đầu khi Việt Nam liên tục dồn lên tấn công. Ông chia sẻ rằng mục tiêu ban đầu của Malaysia là hạn chế tối đa bàn thua, nhưng điều đó nhanh chóng trở nên bất khả thi khi đối thủ thể hiện sức mạnh vượt trội ở mọi tuyến.

Việt Nam chỉ mất 32 phút để dẫn trước 4-0. Hai bàn thắng sớm của Phạm Hải Yến ở các phút thứ 4 và 26, pha lập công của Nguyễn Thị Bích Thùy phút 23 và cú dứt điểm chuẩn xác của Trần Thị Hải Linh phút 32 khiến tuyển nữ Malaysia - đội xếp hạng 92 thế giới - hoàn toàn sụp đổ về mặt chiến thuật lẫn tâm lý.

HLV Cornelli tâm phục khẩu phục trận thua của Malaysia trước nhà đương kim vô địch SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sang hiệp hai, Thái Thị Thảo tiếp tục khiến Malaysia khốn đốn khi ghi liền ba bàn ở phút 49, 59 và 78, hoàn tất cú hat trick và ấn định chiến thắng hủy diệt 7-0 cho Việt Nam.

Theo HLV Cornelli, chính những bàn thua sớm đã làm tan biến sự bình tĩnh và kỷ luật mà ông yêu cầu các cầu thủ duy trì. Ông thầy người Brazil thừa nhận đội bóng của ông đã bị cuốn theo lối chơi tốc độ và áp sát mạnh mẽ của Việt Nam, dẫn đến việc họ để lộ quá nhiều khoảng trống và đánh mất quyền kiểm soát ngay trong 45 phút đầu tiên. Ông nhấn mạnh sự chênh lệch về chất lượng giữa hai đội hiện quá lớn để Malaysia có thể thu hẹp chỉ trong thời gian ngắn.

Cornelli cũng chia sẻ rằng ông cần thêm thời gian để tái thiết đội tuyển nữ Malaysia, vốn đã không giành nổi huy chương SEA Games kể từ năm 1995. Dù thất vọng, ông vẫn cố giữ tinh thần lạc quan và tin rằng việc phát triển lứa cầu thủ trẻ là hướng đi bắt buộc. Ông hy vọng trận đấu tiếp theo sẽ cho thấy dấu hiệu cải thiện, đồng thời khích lệ các học trò nỗ lực phục hồi tinh thần sau thất bại ê chề này.

Các cô gái Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B khi ở trận đấu trước đó, Myanmar đánh bại Philippines 2-1. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Malaysia sẽ đối đầu Myanmar, đội tuyển đang đứng thứ 56 thế giới – trong lượt trận kế tiếp của bảng B vào ngày 8-12. HLV Cornelli tin rằng nếu đội siết chặt hàng phòng ngự và giữ được sự tập trung, họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh. Ông cho biết quá trình chuẩn bị sẽ được bắt đầu ngay lập tức để hạn chế tối đa những sai lầm tái diễn.

Nhà cầm quân Brazil cũng dành lời khen cho tuyển Việt Nam, đặc biệt là sự gắn kết trong lối chơi và màn trình diễn xuất sắc của Nguyễn Thị Bích Thùy, người theo ông là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất trên sân. Ông thừa nhận Malaysia còn thua kém quá nhiều về sức mạnh, kỹ thuật và kinh nghiệm.

Dù thất bại nặng nề khiến toàn đội choáng váng, HLV Cornelli nhấn mạnh rằng Malaysia không được phép buông xuôi. Họ vẫn còn hai trận đấu phía trước để tìm lại sự tự tin và nỗ lực bảo vệ danh dự. Tuy nhiên, nhiệm vụ của họ tại bảng B lúc này vô cùng khó khăn, nhất là khi Philippines, đội tuyển đứng thứ 39 thế giới, cũng nằm trong bảng đấu và được đánh giá cao hơn hẳn.