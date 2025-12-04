Hỗn loạn ở ngày đầu SEA Games 33 04/12/2025 16:20

(PLO)- Ngày thi đấu đầu tiên của môn bóng đá nam tại SEA Games 33 ở Thái Lan đã không diễn ra trọn vẹn như mong đợi khi liên tiếp ba sự cố kỹ thuật xảy ra, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nước chủ nhà trong ngày mở màn.

Dù hai trận đấu Lào gặp Việt Nam và Đông Timor đối đầu Thái Lan diễn ra đúng lịch mở màn SEA Games 33 vào chiều 3-12, nhưng một số trục trặc ngoài chuyên môn đã gây hỗn loạn và thu hút nhiều sự chú ý.

Vấn đề đầu tiên xuất hiện ngay trong lễ chào cờ trước trận Lào - Việt Nam thuộc bảng B trên sân Rajamangala. Hệ thống âm thanh của sân bất ngờ gặp lỗi khiến ban tổ chức không thể phát nhạc quốc ca như thông lệ. Điều này buộc cầu thủ hai đội phải tự hát quốc ca trong tình trạng không có nhạc nền.

Các tuyển thủ Lào là những người hát trước trong không khí có phần gượng gạo, trước khi các cầu thủ Việt Nam cũng phải thể hiện quốc ca theo cách tương tự. Sự cố khiến khoảnh khắc thiêng liêng trước trận đấu trở nên kém trang trọng và gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Sau đó Ban tổ chức đã phải gửi thư xin lỗi Ủy ban Olympic của Việt Nam và Lào.

Sự cố loa không phát nhạc quốc ca diễn ra trước trận U-22 Việt Nam thắng Lào 2-1 ở ngày đầu tiên khởi tranh SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Không lâu sau, một vấn đề khác lại phát sinh trên sân Rajamangala, lần này liên quan đến hệ thống chiếu sáng. Trước trận đấu giữa Thái Lan và Đông Timor, ban tổ chức phát hiện một số bóng đèn trên sân bị cháy và không hoạt động bình thường. Đáng chú ý là sân lại không có bóng đèn dự phòng để thay thế.

Để khắc phục tình trạng thiếu sáng, ban tổ chức phải gấp rút mượn hệ thống đèn từ sân vận động Chalermprakiat ở tỉnh Korat. Việc này khiến công tác chuẩn bị bị kéo dài và mang đến nhiều bối rối trong ngày thi đấu đầu tiên.

Sự cố thứ ba liên quan đến vấn đề chỗ ngồi trên khán đài. Dù ban tổ chức miễn phí vé vào cửa và yêu cầu khán giả đăng ký để nhận số ghế, nhưng hệ thống sắp xếp lại không được chuẩn bị đồng bộ.

Dàn đèn trên sân Rajamangala bị trục trặc trong trận Thái Lan thắng Đông Timor 6-1. Ảnh: CCT.

Một số người hâm mộ phản ánh rằng số ghế ghi trên vé không tồn tại trong thực tế. Một khán giả được phân ngồi ghế số 20, nhưng hàng ghế chỉ có đến số 19. Điều này khiến nhiều người phải tự tìm kiếm vị trí trống ở các khu vực xung quanh, tạo nên tình trạng lộn xộn và không thoải mái cho khán giả.

Ba trục trặc liên tiếp trong ngày đầu khiến SEA Games 33 tại Thái Lan vấp phải nhiều lời chê trách về công tác tổ chức. Dù các trận đấu vẫn diễn ra đúng lịch và có chất lượng chuyên môn tốt, nhưng những sai sót về kỹ thuật và hậu cần đã để lại hình ảnh không đẹp trong mắt người hâm mộ khu vực. Hy vọng SEA Games 33 sẽ không gặp thêm sự cố gây mất thiện cảm từ nước chủ nhà Thái Lan.