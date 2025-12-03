Bảng B, bóng đá nam SEA Games 33: U-22 Việt Nam thắng Lào 2-1 và chân lý thuộc về kẻ mạnh 03/12/2025 18:18

(PLO)- Đội tuyển U-22 Việt Nam vừa có một chiến thắng khó nhọc, trong đó bàn ấn định tỉ số 2-1 của Đình Bắc gây tranh cãi do trọng tài "bẻ còi".

Tình huống đáng chú ý và gây tranh cãi nhất ở trận đầu SEA Games 33 bảng B chính là khi trọng tài Rustam Lutfullin đến từ Uzbekistan từ chối, sau khi tình huống Đình Bắc của U-22 Việt Nam đưa bóng vào lưới phút 60. Trước đó, trợ lý trọng tài căng cờ việt vị, với nhận định Quốc Việt di chuyển gây ảnh hưởng tầm nhìn thủ môn Lokphatit.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam thắc mắc, tổ trọng tài bàn bạc vài phút rồi công nhận pha đưa bóng vào lưới Lào của tiền đạo Đình Bắc là bàn thắng hợp lệ.

Tình huống bóng đập xà rồi Khampane đệm cận thành san bằng 1-1 cho U-22 Lào. Ảnh: CTP.

Phía bên kia, HLV Ha Hyeok-jun của U-22 Lào không phục với các trọng tài "bẻ còi", vì không công nhận bàn thắng rồi sau đó công nhận và ông bị thẻ vàng. Tuy nhiên, sau khi nghe trọng tài giải thích thì chiến lược gia Hàn Quốc không càu nhàu nữa và tiến vào khu kỹ thuật.

Như vậy Đình Bắc hoàn thành cú đúp giúp U-22 Việt Nam khó khăn đánh bại Lào 2-1. Trước đó, cầu thủ của CLB Công an Hà Nội có bàn thắng mở tỉ số 1-0 ở phút 29. Nhưng chỉ 4 phút sau, Khampane san bằng 1-1 ở phút 33 từ pha đệm bóng cận thành.

U-22 Lào gây nhiều khó khăn cho U-22 Việt Nam. Ảnh: CTP

Trận ra quân SEA Games 33 là một chiến thắng vô cùng khó khăn của U-22 Việt Nam. Tuy nhiên, cũng phải dành nhiều lời khen ngợi đến các cầu thủ Lào từ đội tuyển quốc gia cho đến U-22 do HLV Ha Hyeok-jun dẫn dắt có những tiến bộ vượt bậc. Họ nâng cấp ý thức chiến thuật, kỷ luật tổ chức, sức mạnh cùng ý chí thi đấu rất mạnh mẽ.

Chính yếu tố “kỷ luật Hàn Quốc” và tinh thần cao đã tạo nên những khó khăn cho U-22 Việt Nam. Các học trò ông Kim vì thế rất khó phá vỡ cấu trúc phòng ngự Lào. Và trong một buổi chiều mà các chân sút U-22 Việt Nam kém may mắn, thủ môn Lokpathit nổi lên nhờ những pha phản xạ chuẩn xác.

Khampane ăn mừng bàn san bằng 1-1cho U-22 Lào. Ảnh: CTP.

Quay trở lại với vụ “bẻ còi” của trọng tài để công nhận bàn thắng thứ hai cũng là bàn thắng ấn định 2-1 cho U- 22 Việt Nam. Đó là cách nhìn nhận mà thói quen đội bóng mạnh thường được lợi.

Khi Đình Bắc đón đường chuyền từ cánh phải vào của đồng đội, anh có pha đảo người rất dẻo khiến hai trung vệ Lào mất thế. Cầu thủ này tung cú sút cùng lúc Quốc Việt chạy phía dưới trong thế việt vị và nhảy lên tránh bóng, góp phần làm thủ môn Lokphatit bất lực.

Trường hợp này, Quốc Việt không chạm bóng nhưng có tham gia vào tình huống và tùy vào nhận định của trọng tài có thể từ chối bàn thắng hay không. Rất may trọng tài đã "bẻ còi" để công nhận bàn thắng và U-22 Việt Nam có chiến thắng nhọc nhằn.

Đó thực sự chỉ là sự nhạy cảm trong cách nhìn và cách lý giải của trọng tài, vì nếu "Vua sân cỏ" từ chối bàn thắng của Đình Bắc cũng không sai. Và trong bóng đá, đôi lúc may mắn và chân lý thuộc về kẻ mạnh.

Nhìn chung, nếu tính về thời cơ lẫn sự lấn lướt, U-22 Việt Nam xứng đáng có một chiến thắng hơn.