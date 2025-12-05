Bảng B, bóng đá nữ SEA Games 33: Tuyển Việt Nam “thổi bay” Malaysia ở SEA Games 33 05/12/2025 21:00

(PLO)- Có lẽ cụm từ "thổi bay" mà Malaysia dành cho U-17 Việt Nam sẽ lặp lại với đội tuyển nữ.

Nhà đương kim vô địch SEA Games tuyển nữ Việt Nam “chơi tennis” và hủy diệt Malaysia 7-0 ở lượt trận đầu tiên SEA Games 33.

Một tuần trước, khi U-17 Việt Nam thắng U-17 Malaysia 4-0, báo chí Malaysia nói U-17 Việt Nam “thổi bay” U-17 Malaysia. Nay có lẽ cụm từ “thổi bay” của báo chí Malaysia sẽ lặp.

Đội trưởng Hải Yến của tuyển Việt Nam mở "tài khoản" ngay phút thứ 3. Ảnh: ANH HUY

Thực ra bóng đá nữ Malaysia chưa bao giờ là đối thủ của tuyển Việt Nam, những cô gái vàng Việt Nam không chỉ đương kim vô địch mà vô địch bốn kỳ SEA Games gần nhất trong tổng số 8 lần.

Trong khi đó, Malaysia mời HLV Joel Cornelli, người Brazil về để thiết kế bóng đá Malaysia trong tương lai, chứ thời điểm hiện nay thì không thể mong Malaysia làm điều bất ngờ trước Việt Nam.

Ngân Thị Vạn Sự thi đấu rất năng nổ. Ảnh: ANH HUY

Đội hình nữ Việt Nam ra quân trận này cho thấy HLV Mai Đức Chung đang trẻ hóa quyết liệt đội tuyển, tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ vào sân thi đấu.

Bảy bàn thắng của tuyển Việt Nam do công đội trưởng Hải Yến (cú đúp) Thái Thị Thảo (ba bàn), hai bàn còn lại do Bích Thùy và Hải Linh.

Với Malaysia, đội tuyển nữ này cũng đang có dấu hiệu nhập tịch. Chuẩn bị cho SEA Games 33, có hàng chục cô gái có dòng máu Malaysia được giới thiệu về, tuy nhiên họ hầu như đều không đáp ứng được yêu cầu của HLV Joel Carnelli nên cuối cùng tuyển Malaysia vẫn chủ yếu dùng cầu thủ nội.

Đầu trận đấu, HLV Joel Cornelli còn liên tục ra sát đường biên để bày binh trong từng tình huống, tuy nhiên trận đấu càng đi xa thì dường như mọi ý đồ và thúc giục của ông trở nên vô nghĩa. Không phải học trò của ông không biết thực thi nhưng vấn đề là lực bất tòng tâm, cùng với đó, tuyển Việt Nam đã tỏ ra hơn hẳn mọi thứ, trong khi Malaysia thì chỉ như những cô gái mới tập chơi bóng mà thôi.

Trận đấu còn lại, của bảng A, Myanmar đã đánh bại Philippines 2-1. Có điều đáng chú ý là đội tuyển nữ Philippines có thực lực rất mạnh, tuy nhiên ở sân chơi SEA Games thì nhiều tuyển thủ tốt nhất của họ đang chơi bóng tại Mỹ và Nhật Bản không thể về thi đấu.