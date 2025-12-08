Thủ tướng Thái Lan bác khả năng can thiệp của ông Trump và ông Anwar trong căng thẳng với Campuchia; Malaysia lên tiếng 08/12/2025 17:16

(PLO)- Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ra tuyên bố rắn với Campuchia, lưu ý cho biết không còn xem xét vai trò trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Phát biểu tại Phủ Thủ tướng ở Bangkok chiều 8-12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đưa ra những tuyên bố đanh thép về cuộc xung đột đang leo thang giữa Thái Lan và Campuchia, tờ Nation Thailand đưa tin.

Thủ tướng Thái Lan: Đã "quên" thỏa thuận với Campuchia

Ông Anutin khẳng định cuộc đối đầu hiện tại dọc biên giới Thái Lan - Campuchia sẽ không được giải quyết thông qua đàm phán. Ông quả quyết rằng phản ứng quân sự là biện pháp cần thiết để làm rõ việc Campuchia không được “xâm phạm chủ quyền Thái Lan”.

"Phản ứng của chúng tôi không phải là một tín hiệu. Đó là hành động đáp trả để làm rõ rằng họ không được đe dọa chủ quyền của Thái Lan. Kể từ giờ phút này sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào. Nếu muốn giao tranh chấm dứt, Campuchia phải tuân theo lộ trình hành động do Thái Lan đặt ra” - ông Anutin nói.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: NATION THAILAND

Khi được hỏi liệu các chiến dịch quân sự có được thực hiện quyết liệt cho đến khi đạt được kết cục rõ ràng hay không, ông Anutin cho biết lực lượng vũ trang đã có kế hoạch riêng. Ông tái khẳng định ưu tiên hàng đầu là bảo vệ chủ quyền, danh dự và sự an toàn của người dân Thái Lan.

Về thời gian cần thiết để kiểm soát tình hình, Thủ tướng Thái Lan từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể, cho rằng đây là vấn đề chiến lược.

"Nếu chúng tôi tiết lộ điều đó thì sẽ không tốt cho đất nước. Trong các vấn đề tác chiến, quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhiều thứ phải được giữ bí mật tuyệt đối” - ông nói.

Ông Anutin cũng nhận được câu hỏi về tuyên bố chung giữa Thái Lan và Campuchia được ký kết tại Malaysia hồi tháng 10, và liệu nó còn hiệu lực trong bối cảnh hiện nay hay không. Ông trả lời ngắn gọn và dứt khoát: "Không. Tôi không nhớ về nó”.

Theo Nation Thailand, đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy các thỏa thuận cũ không còn được xem là có tính ràng buộc pháp lý.

Thủ tướng Anutin cho biết ông chưa trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump hay Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7-12, mô tả cuộc đối đầu này hoàn toàn là vấn đề giữa Thái Lan và Campuchia.

Theo báo Khaosod, ông Anutin cho biết không còn xem xét vai trò trung gian của ông Trump và ông Anwar, đồng thời khẳng định không lo ngại về bất kỳ tác động nào đến thương mại hoặc đàm phán thuế quan với Washington.

"Nếu bất cứ ai muốn yêu cầu Thái Lan làm điều gì đó, tôi kêu gọi họ hãy đi và nói với bên đang tấn công Thái Lan dừng lại trước. Họ không nên chỉ bảo chúng tôi phải tiếp tục chịu đựng, phải dừng lại hay hành động đơn độc. Nếu họ thực sự muốn chuyện này dừng lại, họ phải bảo kẻ gây hấn dừng tay" - ông Anutin nói.

Campuchia chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Anutin. Cả hai bên đều phủ nhận tấn công trước.

Đăng trên Facebook cá nhân chiều 8-12, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định nhiệm vụ trọng tâm và trước hết của Phnom Penh là bảo vệ nhân dân và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của Campuchia.

Nhà lãnh đạo Campuchia kêu gọi tất cả bộ, ngành, cơ quan các cấp, lực lượng vũ trang thuộc mọi quân chủng và toàn thể người dân Campuchia giữ vững đoàn kết trong bối cảnh đất nước đang trải qua giai đoạn đầy thách thức.

Malaysia kêu gọi Campuchia, Thái Lan kiềm chế tối đa

Ngày 8-12, Thủ tướng Malaysia kiêm Chủ tịch luân phiên ASEAN 2025 - ông Anwar Ibrahim bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về vụ đụng độ vũ trang giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia dọc khu vực biên giới, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương.

(Từ trái sang) Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký tuyên bố chung hòa bình ngày 26-10 ở Malaysia. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Anwar cảnh báo rằng tình hình tái bùng phát giao tranh có thể “phá vỡ những nỗ lực ổn định quan hệ” mà hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á đã xây dựng trong thời gian qua.

Ông Anwar nhấn mạnh Thái Lan và Campuchia đều là các đối tác gần gũi của Malaysia và là những thành viên quan trọng của ASEAN. Vì vậy, Malaysia kêu gọi cả hai bên “kiềm chế tối đa”, duy trì các kênh liên lạc mở và tận dụng đầy đủ các cơ chế hiện có để kiểm soát căng thẳng.

“Malaysia sẵn sàng hỗ trợ mọi bước đi giúp khôi phục bình tĩnh và ngăn chặn các sự cố leo thang tiếp theo” - ông Anwar nêu rõ.

Kuala Lumpur cũng cảnh báo rằng khu vực không thể để các tranh chấp kéo dài trượt vào vòng xoáy đối đầu. Ưu tiên trước mắt, theo nhà lãnh đạo Malaysia, là chấm dứt ngay giao tranh, bảo vệ dân thường và trở lại con đường ngoại giao dựa trên luật pháp quốc tế và tinh thần láng giềng hữu nghị - nền tảng then chốt của ASEAN.

Trước đó, Tổng thống Trump và Thủ tướng Anwar đều đóng vai trò tích cực khi đối thoại với các lãnh đạo Thái Lan và Campuchia để tìm cách hòa giải sau khi căng thẳng biên giới giữa hai nước này leo thang nhiều tháng trước.

Ông Trump khi đó cảnh báo sẽ từ bỏ các thỏa thuận thương mại với cả Bangkok và Phnom Penh nếu không chấm dứt giao tranh biên giới, điều này góp phần đưa 2 nước đạt thỏa thuận ngừng bắn hồi cuối tháng 7.