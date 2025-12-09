Thái Lan lại phạm sai lầm đáng tiếc ngay trong Lễ khai mạc SEA Games 33 09/12/2025 22:01

(PLO)- SEA Games 33 tại Thái Lan khởi đầu đầy kỳ vọng nhưng cũng không tránh khỏi những sự cố đáng tiếc liên quan đến việc sử dụng quốc kỳ ngay trong đêm khai mạc 9-12.

Trong lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối 9-12, sự kiện được trông đợi sẽ đánh dấu bước trở lại mạnh mẽ của thể thao Thái Lan sau một thập kỷ không đứng đầu bảng tổng sắp, ban tổ chức đã vô tình sử dụng sai cờ Indonesia khi giới thiệu về kỳ SEA Games 1997, thay vào đó lại kéo lên quốc kỳ Singapore.

Sự nhầm lẫn này ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi trước đó, chỉ vài ngày trước lễ khai mạc, một vụ việc tương tự đã gây tranh cãi trong trận đấu bóng đá nữ giữa Indonesia và Thái Lan ngày 4-12, khi cờ Indonesia bị thay bằng cờ Lào và cờ Thái Lan lại bị nhầm thành cờ Việt Nam.

Màn trình diễn máy bay không người lái hiển thị nhầm số huy chương của SEA Games....

... cho đến việc sử dụng sai quốc kỳ nhiều lần của Ban tổ chức. Ảnh: CCT.

Không chỉ vậy, công nghệ trình diễn bằng máy bay không người lái, điểm nhấn được kỳ vọng mang đến sự hiện đại cho lễ khai mạc, cũng gặp trục trặc khi hiển thị nhầm số huy chương vàng của Đại hội, từ con số chính xác 574 thành 547. Những sai sót liên tiếp khiến dư luận khu vực đặt nhiều câu hỏi về khâu chuẩn bị, dù tổng thể buổi lễ vẫn được đánh giá cao nhờ sự đầu tư công phu, giàu bản sắc văn hóa Thái Lan và sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

SEA Games 33 năm nay quy tụ 11 quốc gia Đông Nam Á gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Đông Timor, Việt Nam và chủ nhà Thái Lan. Đại hội diễn ra từ ngày 3-12 đến ngày 20-12-2025 với 50 môn thi chính thức và ba môn biểu diễn, tổng cộng 574 bộ huy chương. Đây được xem là sân chơi thể thao lớn nhất khu vực, nơi các vận động viên tranh tài trong không khí đoàn kết và cạnh tranh lành mạnh.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 diễn ra trang trọng và ấm cúng.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 90 đến 100 huy chương vàng và vào tốp 3. Ảnh: CCT.

Đối với đoàn thể thao Việt Nam, SEA Games 33 lần này mang ý nghĩa quan trọng. Việt Nam góp mặt với 1.165 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, tham gia thi đấu ở 47 môn và tranh tài tại 443 nội dung. Mục tiêu đặt ra là giành từ 90 đến 100 huy chương vàng, hướng đến vị trí trong nhóm ba đoàn mạnh nhất. Tinh thần quyết tâm đã được thể hiện ngay từ lễ xuất quân tại Hà Nội, tạo thêm động lực để các tuyển thủ tự tin bước vào hành trình chinh phục đấu trường khu vực.

Dù lễ khai mạc còn tồn tại một số sự cố ngoài ý muốn, không khí sôi động, những màn trình diễn rực rỡ và sự nỗ lực của nước chủ nhà vẫn giúp SEA Games 2025 mở màn trong tinh thần phấn khởi, hứa hẹn một kỳ đại hội giàu cảm xúc và kịch tính.