Đau lòng cầu thủ Malaysia phải rời SEA Games về chịu tang cha 09/12/2025 11:52

(PLO)- Cầu thủ chạy cánh của đội tuyển U-22 Malaysia, Haqimi Azim Rosli, đã phải chia tay SEA Games 2025 sau khi nhận được tin buồn về cái chết của cha mình vào sáng 9-12.

Trước đó, cầu thủ Haqimi của Malaysia đã chia sẻ thông tin về tình trạng nguy kịch của cha anh, Shahrol Asikin bin Mohd Shariff, sau khi ông bị đột quỵ. Dù đã cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng không lâu sau đó, gia đình anh nhận được tin buồn khi ông qua đời.

Trong một bài đăng trên Instagram, Haqimi viết: "Tôi muốn thông báo rằng cha tôi đã qua đời sáng nay. Sự ra đi của ông là một cú sốc lớn đối với gia đình chúng tôi và thật khó khăn để chúng tôi chấp nhận, nhưng chúng tôi phó thác mọi việc cho ý muốn của Chúa”. Anh cũng gửi lời cầu nguyện cho cha mình, đồng thời chấp nhận tất cả những công đức và thờ phụng mà ông đã làm trong cuộc sống.

Cầu thủ 22 tuổi của CLB Kuala Lumpur City chia sẻ thêm rằng: "Qimi không khỏe đến mức này đâu, bố ơi, bố quay lại đi, Qimi muốn gặp bố". Những lời chia sẻ đau lòng và đầy xúc động từ Haqimi khiến người hâm mộ và đồng đội không khỏi thương cảm. Chàng trai này cũng thông báo anh sẽ trở về Malaysia để chịu tang cha mình. Trong khi đó, anh đã đăng một bức ảnh nhanh của chuyến bay trên Instagram Story, cho thấy anh đang trên đường về với gia đình.

Haqimi ghi bàn trong trận ra quân thắng Lào 4-1. Ảnh: SSP.

Sự trở về của Haqimi trong thời điểm này là một mất mát lớn đối với đội tuyển U-22 Malaysia, đặc biệt là khi đội bóng này sắp đối đầu với một trận đấu quan trọng tại bảng B SEA Games 2025 vào ngày 11-12. Trận đấu này có thể quyết định đội nào trong số Malaysia và Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết.

Haqimi là một trong những cầu thủ đã ghi bàn giúp Malaysia giành chiến thắng 4-1 trong trận đấu mở màn với Lào, và sự vắng mặt của anh trong trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ là một thách thức lớn đối với đội nhà.

U-22 Malaysia vắng Haqimi ở trận gặp Việt Nam là một thiệt thòi lớn cho đội nhà. Ảnh: SSP.

Dù phải đối mặt với nỗi đau mất mát lớn lao, Haqimi vẫn thể hiện sự mạnh mẽ và lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của mọi người. Anh cũng mong muốn gia đình mình có thể vượt qua thời gian khó khăn này và tìm được sự bình an trong lòng.

Sự vắng mặt của anh ở SEA Games 2025 là mất mát lớn đối với đội tuyển U-22 Malaysia nhưng cũng là một bài học về sự mạnh mẽ và tình cảm gia đình, khi mà những giá trị này luôn là nguồn động lực lớn lao trong cuộc sống và thể thao.