Malaysia có thêm quân tiếp viện trong trận cầu sinh tử với U-22 Việt Nam 09/12/2025 11:34

Hai cầu thủ chủ chốt của U-22 Malaysia là hậu vệ Ubaidullah Shamsul và thủ môn Haziq Mukhriz đã đến thủ đô Bangkok của Thái Lan để hội quân cùng đội, Malaysia có thêm quân tiếp viện, củng cố lực lượng cho trận đấu sống còn với U-22 Việt Nam vào thứ năm ở lượt cuối bảng B SEA Games 33.

U-22 Việt Nam phải đánh bại Malaysia mới giành ngôi đầu bảng B để tiến vào bán kết SEA Games 33, trong khi Malaysia chỉ cần một trận hòa. Bây giờ, Ubaidullah đã gia nhập đội U-22 Malaysia sau khi chơi trong trận hòa 1-1 tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Malaysia giữa Terengganu với Kuching City, trong khi thủ môn Haziq của UM Damansara cũng đến vào cùng thời điểm. Tuy nhiên, sự sẵn sàng của tiền vệ Selangor Aliff Izwan Yuslan vẫn chưa chắc chắn.

Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh 22 tuổi Haqimi Azim Rosli, người đang cùng Malaysia tham dự SEA Games ở Bangkok, tiết lộ trên Instagram rằng cha dượng của anh đã bị đột quỵ và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Ubaidullah Shamsul đã gia nhập đội hình U-22 Malaysia. ẢNH: NST

Trong một bài đăng đầy cảm xúc, Haqimi, cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ KL City tại giải Super League, đã viết: "Tôi muốn kêu gọi mọi người cùng tôi cầu nguyện cho cha dượng của tôi, người hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện sau khi bị đột quỵ. Gia đình chúng tôi đang trải qua một thời điểm rất khó khăn".

Trong khi đó, U-22 Việt Nam tiếp tục duy trì nhịp tập luyện theo kế hoạch nhằm hướng tới trận đấu quan trọng gặp U-22 Malaysia. Trước buổi tập, tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát đã chia sẻ những cảm xúc và quyết tâm của mình trong lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ SEA Games.

Lê Phát thừa nhận vẫn còn hồi hộp nhưng xem đây là cơ hội quý giá để học hỏi và trưởng thành. “Tôi là cầu thủ trẻ, lần đầu dự SEA Games. Tôi luôn cố gắng nỗ lực từng ngày, học hỏi từ các đàn anh để được HLV tin tưởng và trao cơ hội ra sân. Tôi phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng có mặt trong danh sách tham dự SEA Games”, tiền đạo thuộc biên chế Ninh Bình FC chia sẻ.

Nói về đối thủ U-22 Malaysia, Lê Phát cho rằng đây là thử thách không dễ dàng. Lê Phát nhấn mạnh: “Malaysia là đội bóng mạnh, giàu thể lực và tốc độ. Chúng tôi phải sẵn sàng thích ứng trong mọi thời điểm trên sân, giữ sự tự tin và đoàn kết như HLV luôn nhắc nhở”.

Tiền đạo sinh năm 2007 Lê Phát cũng cho biết bản thân nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ các đàn anh trong đội tuyển. “Các anh bảo tôi phải nỗ lực hết sức, luôn giữ tinh thần học hỏi. Tôi rất bất ngờ và cũng rất vui khi được có tên trong danh sách dự SEA Games, nên càng phải cố gắng chứng minh bản thân”, Lê Phát nói.

Lê Phát và các đồng đội đặt mục tiêu đánh bại Malaysia. ẢNH: VFF

Nguyễn Lê Phát là một trong ba cầu thủ U-22 Việt Nam hiện đang theo học đại học song song với thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Cầu thủ trẻ chia sẻ rằng việc kết hợp giữa học tập và tập luyện không gây quá nhiều khó khăn: “Sáng tôi đi học, chiều đi tập vẫn ổn. Tôi mới học được hai buổi, cùng lớp với anh Thanh Nhàn và anh Xuân Bắc. Tấm bằng đại học sẽ rất có ích sau này, khi xin việc hoặc theo đuổi nghề HLV”, Lê Phát cho biết.

Khi được hỏi về mục tiêu trước trận gặp U-22 Malaysia, Lê Phát khẳng định dù Malaysia có thêm một số cầu thủ tốt, nhưng mục tiêu của U-22 Việt Nam vẫn là chiến thắng.

Theo VFF, trong buổi tập mới nhất, HLV Kim Sang-sik tiếp tục đẩy mạnh các nội dung chiến thuật để sàng lọc đội hình tối ưu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia đội hình thi đấu đối kháng trên 2/3 sân, qua đó đánh giá sự ổn định phong độ, mức độ tập trung và tinh thần thi đấu của từng cầu thủ.

Với tinh thần cạnh tranh tích cực và khí thế quyết tâm cao, U-22 Việt Nam đang hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận đấu gặp Malaysia được đánh giá là then chốt cho tấm vé vào bán kết SEA Games 33.